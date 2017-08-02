Генштаб назвал число погибших десантников в Донбассе с 2014 года

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что более 450 десантников погибли в Донбассе с начала АТО в регионе.

В Украине 2 июля празднуется День высокомобильных десантных войск. Как отмечает пресс-служба Минобороны Украины, Муженко принял участие в торжествах в Днепропетровской области.

"Высокомобильные десантные войска оказались одними из самых боеспособных компонентов вооруженных сил Украины", — приводит в среду пресс-служба Минобороны слова Муженко.

По его данным, с начала военной операции в Донбассе "467 крылатых пехотинцев отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины".

Начальник Генштаба также сообщил, что около 3,8 тысячи военнослужащих десантных войск награждены государственными и ведомственными наградами за мужество и героизм при выполнении боевых задач, в том числе 20 присвоено звание "Героя Украины", шестерым из них — посмертно.