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    Общество

    Генштаб назвал число погибших десантников в Донбассе с 2014 года

    (обновлено: )15401
    Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что высокомобильные десантные войска оказались одними из самых боеспособных компонентов вооруженных сил Украины.
    В Хмельницком военные провели учения по воздушно-десантной подготовке
    Андрей Агеев / Facebook

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что более 450 десантников погибли в Донбассе с начала АТО в регионе.

    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом
    Министерство обороны Украины
    Учения 79 десантно-штурмовой бригады ВСУ под Николаевом

    В Украине 2 июля празднуется День высокомобильных десантных войск. Как отмечает пресс-служба Минобороны Украины, Муженко принял участие в торжествах в Днепропетровской области.

    "Высокомобильные десантные войска оказались одними из самых боеспособных компонентов вооруженных сил Украины", — приводит в среду пресс-служба Минобороны слова Муженко.

    По его данным, с начала военной операции в Донбассе "467 крылатых пехотинцев отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины".

    Начальник Генштаба также сообщил, что около 3,8 тысячи военнослужащих десантных войск награждены государственными и ведомственными наградами за мужество и героизм при выполнении боевых задач, в том числе 20 присвоено звание "Героя Украины", шестерым из них — посмертно.

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