Всплыл вопрос долга Украины перед РФ в размере $3 млрд

РИА Новости Украина

Представитель МВФ сообщил, что глава МВФ Кристин Лагард 8 сентября посетит Москву, где примет участие в Московском финансовом форуме, а также встрече министров финансов РФ, Белоруссии, стран Закавказья и Центральной Азии.

"В процессе переговоров она может выступить как консультант, который может изложить свое видение, как решать вопрос с этим долгом. Официально обсуждать это (без Украины – Ред.) практически невозможно", — сказал Охрименко.

Высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела о долге Украины перед Россией по евробондам на 3 миллиарда долларов. Таким образом, было удовлетворено ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без проведения полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Минфин РФ расценил решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить России долг. Украина 23 июня подала апелляцию на это решение, пишут РИА Новости.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в пользу РФ на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.

Высокий суд Лондона в конце мая провел слушания по ряду вопросов, связанных с вынесенным в марте решением, обязывающим Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в 3 миллиарда долларов, а также проценты. Требуемая Россией дополнительная сумма, в которую вошли начисленные проценты по долгу, а также судебные издержки, составила 325 миллионов долларов. Украина в свою очередь попросила суд о дальнейшем приостановлении исполнения судебного решения до завершения рассмотрения ее апелляционной жалобы.

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Высокий суд Лондона 26 июля конкретизировал вердикт, вынесенный 29 марта в пользу России по иску к Украине, уточнив полную суму долга и штрафных процентов; каждый день просрочки по долгу Украины перед РФ обходится Киеву в 673 тысячи долларов, говорилось в сообщении Минфина. Суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме 3 миллиарда долларов, приобретенных в 2013 году за счет средств ФНБ, сумму неосуществленного купонного платежа в размере 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы.