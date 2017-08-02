наверх
02.08.201702:40
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Бойко о необходимости переформатировать минские соглашения

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (74)

    (обновлено: )25
    По мнению члена парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, реформирование минских соглашений по Донбассу должно заключаться в создании новой "дорожной карты" в рамках последних телефонных разговоров в "нормандском формате".
    Канал на Youtube 112 Украина

    Для решения вооруженного конфликта в Донбассе надо переформатировать минские соглашения, заявил народный депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

    Встреча нормандской четверки в Берлине Архивное фото
    Michael Kappeler / POOL / AFP
    Токсичный формат. О перспективах встречи "нормандской четверки"

    Политик отметил, что ужесточение санкций против России не влияет на решение конфликта. "Реальный механизм – это создание "дорожной карты" в рамках "нормандского формата", это участие американцев в этой работе, это наше предложение о введении голубых касок на линию разграничения, чтобы остановить стрельбу и наконец перейти к политическому процессу урегулирования в рамках минских соглашений, реформация этих минских соглашений, поскольку время ушло, сейчас надо менять их формат, менять наполнение", — сказал Бойко в эфире телеканала "112 Украина".

    Нардеп уверен, что инициатором этого процесса должна выступить украинская сторона, а реформация должна заключаться в создании новой "дорожной карты" в рамках последних телефонных разговоров в "нормандском формате".

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Новый архитектурно-дорожный знак "Киев"
    Украина: жара наступает
    Встреча министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона. Архивное фото
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Полиция Венесуэлы
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы