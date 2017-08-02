Бойко о необходимости переформатировать минские соглашения

Для решения вооруженного конфликта в Донбассе надо переформатировать минские соглашения, заявил народный депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

Политик отметил, что ужесточение санкций против России не влияет на решение конфликта. "Реальный механизм – это создание "дорожной карты" в рамках "нормандского формата", это участие американцев в этой работе, это наше предложение о введении голубых касок на линию разграничения, чтобы остановить стрельбу и наконец перейти к политическому процессу урегулирования в рамках минских соглашений, реформация этих минских соглашений, поскольку время ушло, сейчас надо менять их формат, менять наполнение", — сказал Бойко в эфире телеканала "112 Украина".

Нардеп уверен, что инициатором этого процесса должна выступить украинская сторона, а реформация должна заключаться в создании новой "дорожной карты" в рамках последних телефонных разговоров в "нормандском формате".

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.