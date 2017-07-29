Токсичный формат. О перспективах встречи "нормандской четверки"

Michael Kappeler / POOL / AFP

Николай Песецкий, обозреватель

Этот день мы приближали, как могли

Последнее заседание на высшем уровне в "нормандском формате" состоялось в Берлине в октябре прошлого года. Тогда же обозначился тупик в минских договоренностях – участники не смогли преодолеть противоречия между российской, украинской и европейской трактовками очередности выполнения пунктов соглашения. Предполагалось, что по итогам встречи до конца года будет составлена "дорожная карта". Но договорится о порядке выполнения "Минска" до сих пор не удалось. Более того, на Востоке началось очередное обострение. Государство возглавило инициированную радикалами блокаду. Сепаратисты ответили принудительным отчуждением собственности украинского бизнеса. С тех пор процессы развивались по нарастающей – ужесточение риторики, расширение блокады, периодические попытки сдвинуть линию фронта.

Подготовка к вчерашней телефонной конференции прошла на фоне очередного витка международной напряженности. Накануне переговоров глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко анонсировал создание государства Малороссия, что прямо противоречит минским соглашениям. На Донбассе произошел внезапный всплеск боевых действий. МИД заявил об "агрессии РФ", постпред Украины в ООН передал это заявление руководству организации. Глава СБУ Василий Грицак сообщил о предоставленных Международному суду ООН тысячах страниц документальных доказательств финансирования Россией террористов. А также о планах руководства РФ по дестабилизации ситуации в Украине для свержения правящего режима. В итоге Порошенко пообещал, что во время телефонной конференции будет требовать полного прекращения огня. А в случае невыполнения последует усиление санкций против России.

Взаимопонимания прогнозируемо достичь не удалось. Предполагалось, что после беседы с Трампом Путин согласится пойти на уступки. Например, передать контроль ОБСЕ над границей, о чем заявлял госсекретарь Рекс Тиллерсон во время недавнего визита в Киев. Даже если Путин был готов на компромисс по итогам телефонного общения "четверки", язык ультиматумов Порошенко обнулил шансы на его реализацию. Любые послабления со стороны российского президента выглядели бы как акт капитуляции, а не как жест доброй воли. Чего глава Российской Федерации не мог себе позволить в преддверии президентской избирательной кампании.

Стороны в очередной раз задекларировали приверженность минским соглашениям, но договориться о последовательности шагов по их имплементации вновь не удалось. Несмотря на сухое информационное сопровождение, вполне очевидно, что российская сторона настаивала на включение в "дорожную карту" политических пунктов – законов об особом статусе, местных выборах и амнистии. Издание "Коммерсант" подтверждает эту информацию. Для украинской стороны подобные требования являются неприемлемыми, пока Россия не обеспечит на Востоке отведение вооружений и прекращения огня.

Раз за разом европейские лидеры терпят фиаско в попытке примирить Украину с Россией. Высказывались осторожные надежды, что наличие новых участников, — Макрона и Волкера, — сможет придать формату вторую жизнь и перезапустить процесс реализации минских договоренностей. Веротяно, отсутствие опыта и недостаточная информированность новых переговорщиков пока что не позволили этого сделать. Вопрос в другом – возможен ли вообще прогресс в этом направлении?

Токсичный формат

Родоначальником "нормандского формата" является экс-президент Франции Франсуа Олланд. Первая встреча "четверки" состоялась 6 июня 2014 года во время празднования 70-ой годовщины высадки союзников в Нормандии. Затем миротворческую инициативу перехватила Ангела Меркель. Спустя три года существования плодащки, участникам так и не удалось найти консенсус. Госпожа канцлерин испытывает политическую усталость от решения украинского кризиса. Безрезультатное участие в переговорах стало обременительным для ее статуса "матери нации". Введенные против России принудительные торговые ограничения привели к расколу местных элит и росту напряженности внутри немецкого общества.

Этой осенью в Германии должны состояться парламентские выборы. По словам спецдокладчика ООН Идрис Джазаири, финансовые потери стран, применивших к РФ экономические рычаги давления, составили более 100 миллиардов долларов. Глава немецкого МИД Зигмар Габриель выступил за постепенное снятие антироссийских санкций.

Министр является членом СДПГ – главного электорального конкурента ХДС/ХСС Меркель. Весомым аргументом канцлерин в противостоянии с социал-демократами мог бы стать успешный перезапуск "Минска". Противники правящего консервативного блока получат значительный козырь в виде исчерпанного дипломатического потенциала бундесканцлера, если Меркель не удастся этого сделать. Зачем Германии глава правительства, с мнением которого не считаются ни в России, ни в Украине?

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У Эммануэля Макрона дела обстоят не сильно лучше. Несмотря на все еще значительную поддержку населения, спустя три месяца у власти его рейтинг успел просесть на 10 процентов. Резкое падение обусловлено, в первую очередь, неопределенностью результатов трудовой, налоговой, пенсионной и военной реформ. Однако новоизбранный президент обещал провести съезд "четверки" еще до саммита G-20, а Францию сделать лидером в переговорном процессе. Отсутствие очевидного прорыва может усилить отток электоральных очков Макрона.

Девальвация европейского влияния

Кроме давления на показатели популярности и политические перспективы европейских лидеров, отсутствие прогресса задевает еще один аспект – экзистенциальный.

Спустя год после подписания минских соглашений (сентябрь 2014-го) стало очевидно, что Берлин и Париж не способны склонить Россию и Украину к их выполнению. Тогда предшественница Курта Волкера Виктория Нуланд прибегла к помощи челночной дипломатии. В январе 2016 года она провела встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, в ходе которой они обсуждали алгоритм реализации положений минского комплекса мер. Америка пыталась сблизить позиции Украины и России в рамках альтернативного переговорного формата.

Таким образом, общение между американским и российским спецпредставителями по Украине началось еще при администрации Барака Обамы. Появление особого посланника не является оригинальной идеей Дональда Трампа. Однако именно "Большой Дональд" поставил под сомнение эффективность и целесообразность трансатлантического единства.

Приход к власти эксцентричного республиканца обозначил рассогласованность позиций США и ЕС по множеству ключевых вопросов. В том числе, о судьбе антироссийских санкций. Как известно, их снятие напрямую зависит от выполнения РФ минских соглашений. В начале 2017 года появились слухи, что Трамп может отвязать отмену ограничительных мер от имплементации "Минска" или оказать давление на Украину в нужном для России ключе. А значит, инициатива в урегулировании украинского кризиса может перейти к двусторонним переговорам по линии Вашингтон-Москва.

Пока что этого не произошло, однако США еще в 2015 году всерьез задумывались о смене роли в решении конфликта. Под давлением Германии "четверка" отказалась от этой идеи. Назначение Курта Волкера означает, что Вашингтон и Москва наладили коммуникацию. После посещения Украины спецпредставитель обсудит процесс урегулирования…с Лондоном. Который, как известно, не имеет никакого отношения ни к "Минску", ни к "нормандскому формату". Это может служить косвенным доказательством того, что Вашингтон все же готовится стать полноправным членом "нормандского формата". Или вовсе подготовить ему замену с участием Лондона.

Таким образом, Трамп может избавиться от Евросоюза как одной из главных преград для сотрудничества с Россией по другим значимым для США направлениям. А также в очередной раз продемонстрировать неспособность франко-германского тандема обеспечивать безопасность не только внутри ЕС, но и по всему континенту.

Встреча, которой не будет

Отсутствие прогресса в переговорах напрямую влияет на внутреннюю повестку европейских стран. Поэтому и главе немецкого правительства, и президенту Франции нужна позитивная динамика по реализации минских договоренностей. Встреча "четверки"необходима, чтобы доказать европейцам и Вашингтону – Киев и Москва готовы к перезагрузке переговорного процесса исключительно в "нормандском формате". На их, а не американских, условиях.

Однако саммит обещает быть провальным. Ни Меркель, ни Макрон (пока что) не способны справиться с существующими разногласиями внутри "четверки". Вместо поиска новых точек соприкосновения, каждая из сторон пытается сохранить статус-кво.

Киев готовится к переходу от позиционной войны к маневренной. Общественное мнение уже начали готовить к изменению государственной политики по отношению к ОРДЛО. Провластные эксперты энергично продвигают в массы "хорватский сценарий". Он предполагает возврат контроля над мятежными регионами и дальнейшую их зачистку от нелояльного местного населения путем проведения полномасштабной военной операции. Параллельно с этим в СМИ был вброшен текст законопроекта о воссоединении Украины с Донбассом. Которым, фактически, создаются предпосылки для более активного легального использования армии, вплоть до силового решения конфликта. А радикалы из "Национального корпуса", "Свободы" и "Правого сектора" объявили об очередном этапе блокады этой осенью.

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В Москве тоже не спешат делать встречные шаги. Путин может позволить себе отложить встречу на 2018-19 годы – после успешного окончания избирательной кампании и проведения чемпионата мира по футболу.

Очередной неудачный съезд накануне парламентских выборов дополнительно подчеркнет миротворческое бессилие федерального канцлера. У новоиспеченного хозяина Елисейского дворца продолжается политический "медовый месяц", а его неспособность выполнить данные им обещания может сильно сократить кредит доверия избирателей.

Помочь организовать продуктивное заседание в "нормандском формате" мог бы Курт Волкер, если бы ему удалось реанимировать продвижение политического процесса. Но вместо этого он пообещал Киеву поставки летального вооружения.

"Встреча ради встречи" будет токсичным с точки зрения имиджевых потерь мероприятием для европейских лидеров. Поэтому шансов провести ее в этом году все меньше. Не исключено, что дальнейшая судьба Украины будет решаться на другой площадке и в ином формате переговоров.