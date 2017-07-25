"Нормандская четверка" призвала продолжить перемирие в Донбассе

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КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Лидеры стран "нормандского формата" призвали прекратить нарушение режима прекращения огня в Донбассе и продолжить перемирие, говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора в формате "четверки".

"Нарушения режима прекращения огня должны быть немедленно прекращены. Главы государств и правительств потребовали выполнения согласованного трехсторонней контактной группой режима прекращения огня от 21 июля 2017 года", — говорится в заявлении, опубликованном ведомством канцлера.

Участники переговоров также призвали "соблюдать необходимые меры по избеганию ущерба в отношении гражданской инфраструктуры и важных сооружений, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе", говорится в заявлении.

Лидеры России, Франции, Германии и Украины — Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Петр Порошенко — провели в понедельник телефонный разговор по урегулированию в Донбассе. По данным пресс-службы Кремля, стороны обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом сбоев с реализацией минских соглашений.

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Пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко сообщил, что переговоры "нормандской четверки" велись на английском и русском языках.