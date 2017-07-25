Хроника 24 июля: "нормандские" переговоры, смертельные разборки в Днепре

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 24 июля, лидеры "нормандской четверки" провели телефонные переговоры, Евросоюз обнулил пошлины на украинскую обувь, а налоговики устроили обыски на 41 спиртзаводе. К тому же в понедельник в порт Одессы прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

"Нормандские" переговоры

Лидеры России, Франции, Германии и Украины — Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Петр Порошенко — провели в понедельник телефонный разговор по урегулированию в Донбассе. Собеседники заслушали доклад председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана и его заместителя Александра Хуга. Лидеры стран "нормандской четверки" призвали немедленно остановить нарушение режима прекращения огня на Донбассе и продолжить перемирие.

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Евросоюз ввел нулевые пошлины на обувь из Украины

Евросоюз снизил пошлины на украинскую обувь до нуля, заявила заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская. "Мы получили снижение пошлин до нуля по промышленной продукции на обувь, где раньше средняя пошлина была где-то больше 10-14%. Украинская обувь сейчас достаточно конкурентная и мы видим то, что украинская легкая промышленность показывает средне высокие показатели прироста", – сообщила Микольская. По ее словам, украинским компаниям уже дают заказы.

Налоговики обыскали десятки спиртзаводов

Замглавы государственной фискальной службы Сергей Билан сообщил, что начато масштабное наступление на теневой рынок спирта, сейчас на 41 спиртзаводе продолжаются обыски. Как отмечает чиновник, контрабандный спирт производится из неучтенного сырья и продается за наличные. Существование такого "теневого рынка" в спиртовой отрасли приводит к миллиардным потерям государственного бюджета и несет серьезные риски для здоровья населения из-за некачественной продукции, которую из него изготавливают.

Смертельные разборки в Днепре

В Днепре вечером в понедельник возле одного из баров произошла стрельба, в результате которой, по последним данным, погибли два человека, пятеро ранены. По данным полиции, около 19.50 неизвестные подъехали на автомобиле и из автоматического оружия нанесли огнестрельные ранения группе людей, которая находилась на летней площадке кафе. После этого злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле. По данным СМИ, во время "разборок" погибли и пострадали известные бойцы АТО.

Розенблат внес залог, но отказался сдать загранпаспорта

Народный депутат Верховной Рады Борислав Розенблат сообщил, что внес залог 7 млн гривен согласно решению суда о мере пресечения, об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook. Розенблат также сообщил, что отказался сдать заграничные паспорта. Соломенский районный суд Киева рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения внефракционному народному депутату Бориславу Розенблату и установил ему залог в размере 7 миллионов гривен.

Киевлянина приговорили к 6 месяцам тюрьмы за издевательство над котом

Голосеевский суд Киева в понедельник вынес приговор Дмитрию Киянице, которого в апреле прошлого года задержали за жестокое обращении с котом. Мужчине назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Однако приговор вступит в силу не сразу — еще в течение месяца осужденный имеет право обжаловать решение суда, а до тех пор будет находиться на свободе. Дело Кияницы получило широкую огласку, когда в интернет попало видео, на котором осужденный привязал кота к дереву за шею и бил его шлангом.

В центре Одессы взорвали автомобиль

Накануне утром в центре Одессы взорвался легковой автомобиль. Автомобиль "ВАЗ 2101" в центре Одессы взорвался в результате действия взрывного устройства, которое заложили в районе заднего левого пассажирского места, сообщает пресс-служба полиции Одесской области. "Тротиловый эквивалент взорванного заряда составляет около 600 граммов. Устанавливается тип взрывчатого вещества", – рассказали полиции.

В Одессу прибыли корабли НАТО

В понедельник в порт Одессы прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО, сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил ВС Украины. Программа пребывания кораблей предусматривает протокольные встречи командования с командующим ВМС ВС Украины, посещение кораблей жителями и гостями города (25 июля, с 14.00 до 17.00), встречи с украинскими военными моряками. Также экипажи группы кораблей, визит которых продлится до 27 июля, ждет культурная программа.

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Именно 24 июля 1837 года трагически закончилась первая публичная демонстрация парашюта новой формы с перевернутым вверх дном куполом, который, по замыслу его изобретателя англичанина Роберта Кокинга должен был предотвратить раскачивание. Помимо этого в 1911 году в этот же день американский археолог Хайрем Бингхэм открыл в Перу "потерянный город" Империи Инков Мачу-Пикчу, который служил то ли убежищем для последнего императора, то ли укрытием для "дочерей Солнца" от конкистадоров.