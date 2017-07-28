Донбасс без украинского света: что дальше? Экспертный опрос

Анна Лаба, РИА Новости Украина

"Укрэнерго" заявило, что окончательно прекратило поставки электроэнергии на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Как сообщил глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей больше не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины.

Если поставки электричества в Луганскую область прекратились еще в апреле нынешнего года, то с Донецкой пришлось повременить – ждали, пока заработает новая линия электропередач, снабжающая Авдеевку. И наконец со среды, 27 июля, прекращены перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области.

Как утверждают в "Укрэнерго", потребности ОРДО в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, которые находятся в Донецкой области и не контролируются Киевом, а также другими производителями электроэнергии на неподконтрольных территориях. Также, как утверждает Ковальчук, дефицит электроэнергии на этих территориях покрывается за счет поставок из Российской Федерации по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных.

В ответ на решение Киева в ДНР заявили, что "самопровозглашенная республика не зависит от Украины в вопросах электроэнергии и прекращение поставок электроэнергии не отразится на потребителях".

В "Укрэнерго" обосновали принятое решение тем, что что неконтролируемые территории наращивали задолженность и не поставляли электроэнергию в "Объединенные энергосистемы Украины", и пришли к выводу, что поэтому прекращение электроснабжения будет иметь положительные последствия для Украины.

"Никаких других дополнительных последствий для энергосистемы Украины нет. Перетоки были отрицательными, в пользу неконтролируемых территорий", — заявил Ковальчук.

На руку Кремлю

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, считает, что в связи с действиями "Укрэнерго", возможны проблемы с перетоками в Мариуполь, однако в ДТЭК его уверили, что никаких проблем не видят.

"Для Донецка – вообще никаких проблем. Они получат переток из Российской Федерации, то есть из Белгорода и Ростова. Проблем с поставками электроэнергии из Российской Федерации нет, поскольку там проходят основные магистральные линии электропередач.

Кроме того, объем потребляемой электроэнергии в Донецкой области значительно сократился с потерей промышленного потенциала. Еще до войны Донецкая область потребляла около 12 гигаватт электроэнергии, сейчас им достаточно 4 гигаватт, которые обеспечивают Старобешевская и Зуевская ТЭС, плюс перетоки из РФ", — сказал Землянский РИА Новости Украина.

По его словам, никаких последствий, кроме политических потерь, которые понесет Киев вследствие этого решения, ожидать не стоит.

"Решение о прекращении перетоков можно назвать, по сути, "Крым-2". Это очередной виток блокады, которая только отторгает население, оставшееся на неконтролируемых территориях, от условно говоря материковой Украины. И это "подача" Кремлю, дающая ему возможность выйти и как бы протянуть руку помощи, обвинив Киев в создании предпосылок для гуманитарной катастрофы", – убежден Землянский.

Реинтеграция наоборот

С ним согласен и сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По его словам, с политической точки зрения прекращение поставок электроэнергии в ОРДО демонстрирует явное нежелание Киева двигаться к реинтеграции территорий, но с точки зрения топливно-энергетического комплекса оно не будет иметь никаких последствий.

"Каких-либо последствий не стоит ожидать. Это видно на примере Луганской области, которая куда менее была подготовлена к подобного рода отключениям, но после того, как в апреле была отключена электроэнергия, там не случилось никаких форс-мажоров", — пояснил Марунич.

С другой стороны, отметил эксперт, сложилась неоднозначная ситуация, связанная с долгами за поставленную электроэнергию, которые явно никто погашать не будет.

"О их погашении разговоры не ведутся, а долги по неконтролируемым территориям – это более 11 млрд гривен, которые образовались преимущественно в 2014-2015 годах. А в 2015 году Кабмин, кстати, ограничил перетоки туда 100 миллионами киловатт/ч, поэтому и так уже достаточно длительное время действовали ограничения на перетоки", — пояснил эксперт.

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Отвечая на вопрос, достаточно ли запасов угля на Старобешевской и Зуевской ТЭС, эксперт обратил внимание, что Зуевская ТЭС работает на угле марки "Г".

"Но поскольку она работает в настоящее время, каким-то образом вопрос ресурсного обеспечения решается. Каким именно — я затрудняюсь сказать", — сказал Марунич.

По его мнению, не ожидается и проблем с обеспечением электроэнергией Мариуполя.

"Долго об этом говорилось, но я не думаю, что в Киеве кто-то отключил бы неконтролируемые территории, если бы у них не было уверенности в стабильности энергоснабжения Мариуполя. Другое дело, что может стать вопрос по воде, которая идет в Мариуполь через неконтролируемую территорию. Если сейчас кто-то ее отключит, то это будет большой скандал и последствия тут могут быть самыми различными. Если по электричеству рисков практически нет, то по воде они очевидны и никуда не исчезли", – констатировал эксперт.

Торпедируем минские соглашения

Буквально накануне решения о прекращении поставок электроэнергии в Донецкую область, Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в совместном германо-французском заявлении, распространенном по итогам телефонных переговоров "нормандской четверки" призвали стороны конфликта возобновить экономические связи.

"Политическая часть такова, что фактически это выталкивание Донбасса из Украины. И это надо понимать. Второй политический момент – это торпедирование минских соглашений. Когда мы на словах признаем, а по факту, своими действиями ставим эти соглашения на игнор. Это два ключевых последствия. А уже будут или не будут какие-то ответные меры – это принципиально ситуацию не меняет", – считает политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника глобальных последствий решения прекратить поставки электричества не будет — на фоне всеобщей блокады этих территорий еще более усугубить ситуацию достаточно сложно.

"Но, конечно, это будет элементом дискредитации позиций Украины в рамках минского диалога, демонстрацией того, что Украина не хочет мирного урегулирования. Конечно, это еще больше оторвет эти территории от состава Украины, негативно настроит людей, которые проживают в Луганске и Донецке", — сказал Бортник.

Политолог назвал подобное решение абсолютно бессмысленным и политически вредным, принятым в угоду только правым взглядам, в угоду сиюминутной политической конъюнктуре.

"Вместо поиска механизма оплаты за электроэнергии или восстановления того механизма, которых эффективно функционировал на протяжении двух и больше лет, мы сегодня видим отрезание этой территории", – подчеркнул Бортник.

По словам эксперта, Запад довольно критично отнесется к подобному решению Киева, ни ничего особого делать не будет.

"Скорее всего, всего скажут, что это неправильно, но этим реальные действия будут ограничены. Мы видим, что даже блокада не вызвала какой-либо реальной жесткой реакции со стороны Запада", — считает политолог.

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Что касается возможных ответных мер со стороны неконтролируемых территорий, Бортник полагает, что там на такой шаг не пойдут.

"Они могут, например, лишить Мариуполь воды, но делать этого не будут. Идет гибридная информационная война за то, кто "большее зло", и в данной ситуации односторонние действия Украины по блокаде, по прерыванию поставок электроэнергии ухудшают ее позиции в этом противостоянии", — заключил политолог.