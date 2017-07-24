"Нормандские" переговоры. На выход из тупика не было шансов - Погребинский

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что основной целью телефонных переговоров лидеров "нормандской четверки", которые прошли в понедельник, было представить новый вариант "нормандского формата".

"Основной целью было представить новый вариант "нормандского формата". Дать возможность принять участие в переговорах на таком уровне новоиспеченному президенту Франции, который уже неоднократно говорил, что хочет встречи в "нормандском формате", что у него есть идеи, есть определенный план… Он очень энергично об этом говорил, и я думаю, что Путин и Меркель согласились с тем, что пришло время его включить. Что касается остальных вопросов, то особого смысла в том, чтобы говорить на эту тему, когда не было никаких оснований считать, что во время этих переговоров можно будет ожидать хотя бы минимального сдвига в направлении выхода из тупика, не было оснований. Так оно и произошло: договорились договариваться", — пояснил Погребинский в эфире Голоса Столицы.

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Во второй половине августа состоится встреча внешнеполитических советников глав государств "нормандского формата", которые согласуют окончательные шаги по безопасности на Донбассе и продолжат работу над дорожной картой по имплементации минских соглашений. Об этом договорились президенты Украины Петр Порошенко, России Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе двухчасовой телефонной беседы. При этом Макрон назвал первые для него переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе "прямым диалогом для конкретных действий" и подтверждением совместной работы сторон по разрешению кризиса в Украине.