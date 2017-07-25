Корнейчук по переговорам "нормандской четверки": есть позитив, есть и негатив

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Лидеры "нормандской четверки" провели телефонные переговоры: президенты Украины Петр Порошенко, РФ Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом сбоев с реализацией минских соглашений.

Главы государств также отметили важность прекращения огня в Донбассе и разведения сил с круглосуточным мониторингом Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин подробно, в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям упомянутых договоренностей. А пресс-служба украинского президента заявила, что Меркель и Макрон сочли недопустимыми такие заявления, как создание Малороссии. При этом Макрон назвал "прямым" разговор лидеров "нормандской четверки" по украинскому урегулированию.

Президент Порошенко заявил, что Киев настаивает на немедленном освобождении всех пленных в Донбассе, а также осужденных в РФ украинцев. Кроме этого глава государства подчеркнул необходимость введения в Донбасс миротворческой миссии.

Позитив и негатив переговоров

Как и планировалось, телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" стал первым конструктивным шагом по возобновлению выполнения Минских соглашений, отметил в комментарии РИА Новости Украина политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Главное решение встречи – это то, что будет нарабатываться новый пакет решений, который позволит перезапустить "Минск". В первую очередь – в вопросах безопасности. Обсудить перечень шагов должны во второй половине августа на уровне помощников глав "нормандской четверки". Иными словами, процесс идет", – сообщил эксперт.

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К негативам итогам разговора можно отнести очередное оттягивание личной встречи "нормандской четверки" – как минимум, на месяц, добавил Корнейчук.

"А ведь понятно, что без встречи, без конкретных решений на ней, не стоит ожидать прекращения боевых действий. А также дает время для множества провокаций на Донбассе. Впрочем, не исключено, что пауза в месяц — это время, необходимое США, чтобы скоординировать дополнения к Минским соглашениям со всеми участниками "нормандского формата" и ОБСЕ, выдать уже некий к концу августа-сентября готовый документ", – рассказал аналитик.

Кроме того, август – это время отпуска Рады, поэтому Порошенко, даже под давлением США, все равно не сможет запустить политическую часть "Минска", подчеркивает аналитик.

"Резюмируя, телефонный разговор "четверки" состоялся, конкретные документы по "Минску" готовятся. Таким образом, США показали, что давят на Порошенко и "Большую сделку" выполняют. И теперь мяч на поле Путина. В первую очередь — не допустить активных боевых действий на Донбассе. Это надо Трампу, как для сохранения лица в США, показывая, что на компромисс Россия отвечает компромиссом. И он не должен использовать механизм новых санкций, как требуют от него демократы. Так и как аргумент США против попыток Порошенко сорвать уже "нормандскую" встречу, где придется брать на себя конкретные обязательства по Минским соглашаниям", – подытожил политэксперт.