МИД ФРГ заговорил об угрозе эскалации конфликта в Донбассе

Владимир Матвеев, обозреватель

Все стороны конфликта в Донбассе должны незамедлительно выполнить заключенные договоренности. В противном случае политический процесс может полностью застопориться, заявил МИД ФРГ. А спецпредставитель Госдепа США назвал конфликт "горячей войной" и призвал стороны к скорейшему завершению конфликта.

Министерство иностранных дел ФРГ настоятельно призвало все стороны конфликта на востоке Украины незамедлительно выполнить согласованные договоренности. В противном случае вооруженный конфликт может только усилиться, что приведет к гибели гораздо большего числа людей и к полной остановке политического процесса, говорится в заявлении МИД ФРГ, обнародованном 21 июля.

"Обещания на словах не приносят никакой пользы. Самые интенсивные переговорные усилия ни к чему не приводят, если отсутствует политическая воля к выполнению договоренностей. Восточной Украине нужны, наконец, очевидные шаги в направлении мира", — говорится в заявлении, которое цитирует DW.

Как отмечает МИД ФРГ, с востока Украины уже не впервые поступают новости, "вызывающие обеспокоенность, согласованное перемирие не соблюдается, продолжаются многочисленные обстрелы с обеих сторон линии соприкосновения, в регионе ежедневно появляются все новые жертвы, как среди участников конфликта, так и среди мирного населения".

МИД ФРГ в этой связи напоминает, что на переговорах в нормандском формате Киев и Москва неоднократно обещали использовать свое влияние, чтобы заставить участников конфликта соблюдать режим прекращения огня и, наконец, отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

На фоне очередного обострения конфликта в Донбассе, 23 июля делегация Госдепа США прибыла в район проведения "антитеррористической операции". Вместе со специальным представителем США Куртом Волкером в состав делегации вошли посол США в Украине Мари Йованович, сотрудник Госдепартамента США Лейн Бал, военный атташе при посольстве США в Украине полковник Пол Шмитт и другие должностные лица.

Волкер побывал в Авдеевке, в зоне военной операции против ополченцев на территории Донецкой области, находящейся под контролем Украины, где члены делегации встретились с военными, а также пострадавшими жителями города, а затем посетили Краматорск, сообщает Радио Свобода.

Во время брифинга в Краматорске американский дипломат призвал способствовать скорейшему завершению конфликта в Украине и заявил, что США должны быть более вовлеченными в ситуацию и помочь разрешению кризиса на востоке страны.

"Мы хотим, чтобы США были более вовлечены, чтобы его [конфликт] решить. Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы иметь возможность двигаться дальше", — цитирует Волкера Радио Свобода.

На брифинге по итогам поездки в Донецкую область 23 июля дипломат назвал конфликт в Донбассе "горячей войной", а не "замороженным конфликтом".

Представители делегации посетили отремонтированную школу и Авдеевский коксохимический завод.

По словам Волкера, главная задача США – "восстановить целостность и суверенитет Украины", а также обеспечить безопасность местных жителей.

В Вашингтоне этот конфликт рассматривается как главное препятствие на пути улучшения отношений с Россией. В ходе визита в находящийся под контролем украинских войск город Краматорск, Волкер заявил, что подготовит ряд рекомендаций по вопросу о том, как Вашингтону следует улучшить работу по продвижению мирного процесса.

Он также отметил, что намерен пообщаться с разными участниками минского процесса и выслушать различные точки зрения на конфликт.

24 июля Курт Волкер прибудет в Киев, где проведет встречу с украинскими властями. Затем он поедет в ряд европейских столиц, где планирует обсудить конфликт на востоке Украины с национальными политиками, а также с официальными представителями ЕС и НАТО с целью "консолидировать позицию по ситуации в зоне конфликта с союзниками".

Его следующей остановкой будет Париж, затем — Брюссель, где он встретится с официальными лицами ЕС и НАТО для обсуждения урегулирования конфликта в Украине.

26 июля Волкер планирует посетить Вену для встречи с ОБСЕ, чтобы обсудить усилия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Затем он собирается в Лондон для консультаций с британскими чиновниками.