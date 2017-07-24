наверх
24.07.201717:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Обмен мнениями с учетом сбоев. Кремль о "нормандских" переговорах

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (48)

    (обновлено: )57831
    Сообщается, что в ходе разговора были заслушаны отчеты главы СММ ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта.
    Вид на Спасскую башню в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Пресс-служба Кремля сообщает в понедельник, что президенты РФ Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон, Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом сбоев с реализацией минских соглашений.

    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Решмедилова: хорошее время для встречи в "нормандском формате"

    "В соответствии с предварительной договоренностью состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко в формате "нормандской четверки". Были заслушаны отчеты главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта и других аспектах деятельности наблюдателей ОБСЕ", — говорится в сообщении.

    После этого, по данным пресс-службы, лидеры "обстоятельно обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом серьезных сбоев с реализацией минских договоренностей от 12 февраля 2015 года".

    Читайте также: История переговоров в "нормандском формате". Справка

    Путин подробно, в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям упомянутых договоренностей, добавляет пресс-служба Кремля.

    Как сообщает пресс-служба украинского президента по итогам телефонного разговора лидеров "нормандской четверки", канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон сочли недопустимыми такие заявления, как создание Малороссии.

    При этом Макрон назвал "прямым" разговор лидеров "нормандской четверки" по украинскому урегулированию.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вид на Спасскую башню в Москве. Архивное фото
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    "ПриватБанк"
    Новая волна приватизации в Украине
    Автомобиль скорой помощи
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Природа. Архивное фото
    Непогода в Украине: жара и пожары