Обмен мнениями с учетом сбоев. Кремль о "нормандских" переговорах

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Пресс-служба Кремля сообщает в понедельник, что президенты РФ Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон, Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом сбоев с реализацией минских соглашений.

"В соответствии с предварительной договоренностью состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко в формате "нормандской четверки". Были заслушаны отчеты главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта и других аспектах деятельности наблюдателей ОБСЕ", — говорится в сообщении.

После этого, по данным пресс-службы, лидеры "обстоятельно обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом серьезных сбоев с реализацией минских договоренностей от 12 февраля 2015 года".

Читайте также: История переговоров в "нормандском формате". Справка

Путин подробно, в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям упомянутых договоренностей, добавляет пресс-служба Кремля.

Как сообщает пресс-служба украинского президента по итогам телефонного разговора лидеров "нормандской четверки", канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон сочли недопустимыми такие заявления, как создание Малороссии.

При этом Макрон назвал "прямым" разговор лидеров "нормандской четверки" по украинскому урегулированию.