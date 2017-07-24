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    Украинский вопрос. В понедельник пройдут переговоры в "нормандском формате"

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (40)

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    Формат "нормандской четверки" сформировался летом 2014 года. Указанные встречи на высшем уровне проводились пять раз, на уровне глав МИД – 13 раз.
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    facebook.com/pg/UkraineMFA

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Телефонные переговоры в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Украине пройдут в понедельник.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
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    Встречами в "нормандском формате" принято называть переговоры лидеров Украины, Германии, России и Франции, а также представителей МИД этих стран, в ходе которых обсуждаются вопросы урегулирования украинского кризиса.

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    Встречи в "нормандском формате" на высшем уровне проводились пять раз, на уровне глав МИД – 13 раз.

    Формат "нормандской четверки" сформировался летом 2014 года: 6 июня в Нормандии на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников прошел ряд встреч с участием президентов России, Франции, Германии и Украины.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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