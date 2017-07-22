"Нормандский формат": романтизм французской дипломатии прошел – Бортник

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Телефонные переговоры между лидерами Украины, Германии, Франции и России состоятся уже в понедельник, 24 июля. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. Также он сказал, что будет требовать немедленного реального обеспечения режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения.

Стоит напомнить, что последняя встреча лидеров государств "нормандского формата" состоялась без участия Украины. Завтрак лидеров стран "нормандского формата" прошел 8 июля в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Президент Украины не принимал участия в саммите, поэтому не смог принять участие и в этих переговорах.

Перспективы очередного раунда переговоров прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Я думаю, что украинская сторона будет отстаивать наше видение реализации минских соглашений, то есть предварительное обеспечение вопросов безопасности, обмена пленными, вопросы границы, а потом все остальное. Но особенного чего-то от этих переговоров я не ожидаю. Их ожидали еще раньше, ведь Макрон обещал полноценную встречу в рамках «нормандского формата» еще до «Большой двадцатки», но этого не произошло. Поэтому, я думаю, что возникли какие-то проблемы и первоначальный оптимизм, романтизм, я бы даже сказал, со стороны французской дипломатии, который наблюдался после избрания нового президента, он сегодня прошел и имеем дело сегодня с такой минской рутиной, очередным этапом переговоров хотя бы для того, чтобы не было эскалации", — отметил эксперт.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.