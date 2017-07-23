Нормандский формат в состоянии остановить эскалацию на Востоке - Бортник

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Телефонные переговоры между лидерами Украины, Германии, Франции и России состоятся в понедельник, 24 июля. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. Также он сказал, что будет требовать немедленного реального обеспечения режима прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения.

Последняя встреча лидеров государств нормандского формата состоялась без участия Украины. Завтрак лидеров стран нормандского формата прошел 8 июля в рамках саммита Большой двадцатки в Гамбурге. Президент Украины не принимал участия в саммите.

Перспективы очередного раунда переговоров лидеров стран "нормандской четверки", прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чого прагне досягти офіційний Київ на цих перемовинах? Є певна програма мінімум?

— Я думаю, що цього дня наша сторона буде відстоювати наше бачення на реалізацію мінських угод, тобто попереднє забезпечення питань безпеки, обміну захопленими людьми, питання кордону, а потім все інше. Але особливо від цих перемовин я не очікую, перемовини справді очікували ще раніше, адже Емануель Макрон обіцяв нам повноцінну зустріч в рамках нормандського формату ще до Великої двадцятки, але цього не відбулося. Тому, я думаю, що виникли якісь проблеми і цей першопочатковий оптимізм, романтизм я б навіть сказав, з боку французької дипломатії, який спостерігався після обрання нового президента, він сьогодні пройшов і маємо справу з такою мінською рутиною, черговим етапом перемовин хоча б для того, щоби не було ескалації.

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Про що говоритимуть на зустрічі?

— Я думаю, що знову таки будуть обмінюватись претензіями передусім. Єдиною новиною може бути в цьому — це в тій чи іншій мірі можливо розмова про приєднання США до цього формату. В останній період відбулися перемовини і у форматі Росія – США, США – Україна, США – Німеччина, США – Франція, тобто і мені здається, що в цій частині позиції зблизились в напрямку, що США має більш активно долучитись до роботи нормандського формату – це перша складова. І друга складова, можливо президент Франції запропонує так званий план Макрона, про який активно говорять передусім навіть французькі ЗМІ, який є таким собі, знаєте, одним із етапів, одною частиною плану Мореля чи інших планів, які вже висувала французька дипломатія.

Нещодавня заява ватажка, голови самопроголошеної ДНР Захарченка про створення "Малоросії" може стати предметом обговорення?

— Безумовно, Україна буде піднімати це питання, я думаю, що в цій частині в тій чи іншій мірі підтримає Німеччина і Франція, але Росія скаже, що ми ні до чого, це от така власна ініціатива, віртуальна. А ключовою темою цих перемовин ця заява безумовно не стане, адже це віртуальна така конструкція, яка не реалізовується сьогодні на практиці, і яка виходить за рамки мінських угод і взагалі сьогодні про неї нема що довго говорити.

На хід переговорів вплине загострення ситуації в зоні проведення АТО?

— Безумовно вплине, я думаю, що загибель дев’яти українських солдат лише за два останніх дні, окрім сьогоднішнього, воно буде однією з відправних точок позиції українського президента. На жаль, якось так складається, такий дуже дивний збіг – перед кожним етапом перемовин обов’язково йде загострення. Але знову ж таки сторони залишаться на своїх позиціях, Україна і Росія будуть звинувачувати один одного в цьому загостренні і якогось позитивного діалогу тут не вийде.

Скандал із Siemens через турбіни, які поставили до Криму, наміри компанії піти із Росії через цю історію, якимось чином можуть вплинути на позицію, настрої Меркель?

— Так, це додаткова і серйозна проблема в російсько-німецьких стосунках, при цьому якщо дійсно виправдається і підтвердиться інформація про те, що Путін особисто обіцяв не поставляти продукцію Siemens до Криму і порушив цю угоду, то це дуже серйозно ускладнить російсько-німецькі стосунки, зробить ще складнішим і ще більш гострішим нормандський формат, ще менш, мабуть, продуктивнішим. Але разом з тим в Німеччині сьогодні йдуть вибори – потрібно не забувати, що і тема Siemens вона є, в тому числі, електоральною стратегією на цих виборах, тому надто перебільшувати її також не варто.

Тобто більш інтенсивного мінського процесу, зміни певної ролей в середині нормандського формату можна чекати тільки після виборів в Німеччині?

— Тільки після приєднання США до цього формату, скажемо так. Тому що потрібно, щоби сіли за стіл переговорів всі учасники цього протистояння, поки хтось знаходиться поза цим столом, то він, вибачте, смикає скатертину постійно і постійно перевертає фішки на столі. Тому потрібно, щоб всі сіли за стіл перемовин, доєднались США, можливо Штати зможуть запропонувати свій план, свою "дорожню карту" виконання місії, тоді з’являться реальні перспективи.

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