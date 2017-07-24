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    Меркель и Макрон назвали недопустимыми заявления о Малороссии

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (48)

    (обновлено: )40616
    Позицию канцлера Германии и президента Франции озвучила пресс-служба президента Петра Порошенко. В сообщении говорится, что Меркель и Макрон подчеркнули недопустимость любых заявлений, которые подрывают территориальную целостность Украины.
    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают недопустимыми такие заявления, как создание Малороссии, сообщила в понедельник пресс-служба украинского президента по итогам телефонного разговора лидеров "нормандской четверки".

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    "Президент Франции и канцлер Германии подчеркнули недопустимость любых заявлений, которые подрывают территориальную целостность Украины, в частности относительно создания так называемой "Малороссии", — говорится в сообщении на сайте главы государства.

    Ранее глава ДНР предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР.

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    Президент Украины Петр Порошенко после слов о создании Малороссии заявил, что Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом. В свою очередь начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что "украинский народ похоронил "Новороссию", похоронит и "Малороссию".

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Захарченко личной инициативой и напомнил, что РФ привержена минским соглашениям.

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