Меркель и Макрон назвали недопустимыми заявления о Малороссии

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают недопустимыми такие заявления, как создание Малороссии, сообщила в понедельник пресс-служба украинского президента по итогам телефонного разговора лидеров "нормандской четверки".

"Президент Франции и канцлер Германии подчеркнули недопустимость любых заявлений, которые подрывают территориальную целостность Украины, в частности относительно создания так называемой "Малороссии", — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Ранее глава ДНР предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Белоруссии. В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР.

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Президент Украины Петр Порошенко после слов о создании Малороссии заявил, что Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом. В свою очередь начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что "украинский народ похоронил "Новороссию", похоронит и "Малороссию".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею Захарченко личной инициативой и напомнил, что РФ привержена минским соглашениям.