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    Решмедилова: хорошее время для встречи в "нормандском формате"

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (48)

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    Не стоит ждать прорыва от телефонных переговоров "нормандской четверки" - они должны пройти планово и аккуратно, чтобы подготовить почву продуктивно встретиться лидерам за столом переговоров, считает политэксперт Александра Решмедилова.
    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    В понедельник 24 июля проходят телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки", которые  договариваются о личной встрече до конца лета. Предыдущая встреча лидеров четырех стран состоялась в октябре 2016 года в Германии. Достигнутые на ней договоренности не были выполнены.

    Встреча лидеров стран нормандской четверки в Берлине
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    История переговоров в "нормандском формате". Справка

    "Телефонные переговоры — это промежуточный этап между встречами. Уже было несколько отдельных встреч: Макрон-Порошенко, Порошенко-Меркель, встреча без украинской стороны  в Гамбурге, а сейчас — телефонный созвон.  Было анонсировано, что гипотетически до выборов в Германии может состояться встреча на уровне глав государств "нормандского формата". Так что он телефонных переговоров сейчас прорывов ждать не стоит — они должны планово аккуратно пройти, чтобы подготовить почву продуктивно встретится. Ежели этот телефонный разговор пройдет с какими-то пробуксовками, значит встречу могут отложить уже после избирательного процесса в Германии", — сказала политический эксперт, ведущий аналитик международного информационно-аналитического центра "Россия-Украина" Александра Решмедилова в комментарии РИА Новости Украина.

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    По ее словам, в интересах Украины — чтобы переговоры прошли "без сучка, без задоринки, и встреча состоялась".

    "В этом кроме нас очень сильно заинтересован Эмануэль Макрон, так как он взял достаточно высокий темп проведения международных встреч. Украина заинтересована в том, чтобы встреча "нормандской четверки" состоялась максимально быстро. Еще одним фактором, который может ускорить процесс является поездка Курта Волкера в восточный регион, и он сейчас будет как в Европе, так и в Брюсселе, давать свои рекомендации. Что он увидел своими глазами. О том, что нужно ускорить и добавить эффективности в минский процесс говорил и Александр Лукашенко. То есть и участники, и наблюдатели, и ближайшие соседи Украины максимально уже хотят, чтобы из этой пробуксовки все вышли — сейчас благоприятный климат", — считает Решмедилова.

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