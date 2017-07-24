Решмедилова: хорошее время для встречи в "нормандском формате"

Инесса Другова, РИА Новости Украина

В понедельник 24 июля проходят телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки", которые договариваются о личной встрече до конца лета. Предыдущая встреча лидеров четырех стран состоялась в октябре 2016 года в Германии. Достигнутые на ней договоренности не были выполнены.

"Телефонные переговоры — это промежуточный этап между встречами. Уже было несколько отдельных встреч: Макрон-Порошенко, Порошенко-Меркель, встреча без украинской стороны в Гамбурге, а сейчас — телефонный созвон. Было анонсировано, что гипотетически до выборов в Германии может состояться встреча на уровне глав государств "нормандского формата". Так что он телефонных переговоров сейчас прорывов ждать не стоит — они должны планово аккуратно пройти, чтобы подготовить почву продуктивно встретится. Ежели этот телефонный разговор пройдет с какими-то пробуксовками, значит встречу могут отложить уже после избирательного процесса в Германии", — сказала политический эксперт, ведущий аналитик международного информационно-аналитического центра "Россия-Украина" Александра Решмедилова в комментарии РИА Новости Украина.

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По ее словам, в интересах Украины — чтобы переговоры прошли "без сучка, без задоринки, и встреча состоялась".

"В этом кроме нас очень сильно заинтересован Эмануэль Макрон, так как он взял достаточно высокий темп проведения международных встреч. Украина заинтересована в том, чтобы встреча "нормандской четверки" состоялась максимально быстро. Еще одним фактором, который может ускорить процесс является поездка Курта Волкера в восточный регион, и он сейчас будет как в Европе, так и в Брюсселе, давать свои рекомендации. Что он увидел своими глазами. О том, что нужно ускорить и добавить эффективности в минский процесс говорил и Александр Лукашенко. То есть и участники, и наблюдатели, и ближайшие соседи Украины максимально уже хотят, чтобы из этой пробуксовки все вышли — сейчас благоприятный климат", — считает Решмедилова.