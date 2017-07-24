История переговоров в "нормандском формате". Справка

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Телефонные переговоры в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Украине проходят в понедельник.

Ниже приводится справочная информация о переговорах в "нормандском формате".

Встречами в "нормандском формате" принято называть переговоры лидеров Украины, Германии, России и Франции, а также представителей МИД этих стран, в ходе которых обсуждаются вопросы урегулирования украинского кризиса.

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Встречи в "нормандском формате" на высшем уровне проводились пять раз, на уровне глав МИД – 13 раз.

Формат "нормандской четверки" сформировался летом 2014 года: 6 июня в Нормандии на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников прошел ряд встреч с участием президентов Украины, Франции, Германии и России.

Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель выступили инициаторами встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко. Беседа длилась 15 минут и носила закрытый характер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Порошенко в основном говорили о событиях на востоке Украины. Главы государств высказались за скорейшее прекращение кровопролития на юго-востоке страны, а также боевых действий с обеих сторон: и украинскими вооруженными силами, и приверженцами федерализации Украины.

Следующей встречей в "нормандском формате" стали переговоры министров иностранных дел Германии, Украины, России и Франции Франка-Вальтера Штанмайера, Павла Климкина, Сергея Лаврова и Лорана Фабиуса 2 июля 2014 года в Берлине. Главы МИД Германии, Франции, России и Украины провели двухчасовые переговоры, их основным итогом стала выработка совместной декларации, в которой стороны подтвердили обязательство достичь мира в Украине.

РИА Новости | Перейти в фотобанк 17 октября 2014. Президент РФ Владимир Путин (слева), президент Украины Петр Порошенко (справа), федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (слева на первом плане) и президент Франции Франсуа Олланд (в центре на втором плане) во время встречи в "нормандском формате" на полях саммита форума "Азия-Европа"

Вторая встреча на уровне министров иностранных дел прошла 17 августа 2014 года в Берлине. Обсуждались вопросы, связанные с международными усилиями по содействию урегулированию внутриукраинского кризиса. В ходе переговоров "нормандская четверка" пришла к консенсусу по доставке гуманитарного конвоя на юго-восток Украины.

Лидеры Украины, Германии, России и Франции вновь встретились в "нормандском формате" 17 октября 2014 года в Милане "на полях" форума "Азия — Европа". Путин, Меркель, Олланд и Порошенко обсудили пути мирного урегулирования ситуации, сложившейся на юго-востоке Украины, а также вопросы поставок российского газа европейским потребителям через украинскую территорию. В рамках саммита Путин и Порошенко, помимо встреч в "нормандском формате", провели двусторонние переговоры.

12 января 2015 года в Берлине состоялись переговоры в "нормандском формате" на уровне глав МИД. В итоговом заявлении министры подтвердили приверженность мирному урегулированию кризиса, основой для которого являются минские договоренности. Министры также призвали контактную группу по Украине встретиться в ближайшее время, чтобы продолжить работу по реализации минских договоренностей.

Очередное заседание "нормандской четверки" на уровне глав МИД прошло в Берлине 21 января 2015 года. Главным итогом встречи, которая продлилась около трех часов, стал призыв министров прекратить военные действия и отозвать тяжелое вооружение в соответствии с линией, оговоренной в приложении к минскому меморандуму от 12 сентября 2014 года. Встреча глав внешнеполитических ведомств Украины, России, Германии и Франции прошла на фоне резкой эскалации конфликта в Донбассе.

AP Photo/Alexander Zemlianichenko Встреча Порошенко, Лукашенко, Путина и Эштон в Минске

11-12 февраля 2015 года в Минске состоялась встреча в "нормандском формате" на высшем уровне. Переговоры лидеров Украины, России, Франции и Германии продолжались около 16 часов. Практическим итогом переговоров в Минске стали два документа. Первый — комплекс мер, направленных на имплементацию минских договоренностей, — приняла контактная группа по урегулированию ситуации в Украине. Помимо прекращения огня и отвода всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния для создания зоны безопасности от 50 до 140 километров, минский документ подразумевает проведение конституционной реформы в Украине, в том числе с целью децентрализации, установление особого статуса в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, обмен пленными. Вторым документом стала декларация в поддержку комплекса мер по выполнению минских соглашений, принятая лидерами "нормандской четверки".

Associated Press Luca Bruno Петр Порошенко покидает встречу в "нормандском" формате. Архивное фото

24 февраля 2015 года главы МИД стран "нормандской четверки" обсудили в Париже выполнение минских договоренностей от 12 февраля. Встреча продолжалась около трех часов. Никаких документов по ее итогам подписано не было. В итоговом коммюнике участники переговоров призвали к строгому соблюдению всех положений минских соглашений, включающих режим прекращения огня и отвод тяжелого вооружения. Вместе с тем главы МИД "нормандской четверки" призвали "к усилению специальной миссии наблюдателей ОБСЕ и увеличению ее мандата с точки зрения персонала, оборудования и дополнительного финансирования".

23 июня 2015 года переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" прошли в Париже. Встреча прошла за закрытыми дверями и длилась более четырех часов. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров по итогам встречи заявил, что все стороны высказали приверженность "Минску-2" и отметили, что альтернативы ему пока нет. Официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер заявил, что переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" были противоречивыми и полными расхождений между представителями России и Украины в том, как конкретно воплощать в жизнь договоренности Минска.

REUTERS Michael Sohn/Pool Встреча в "нормандском формате" в Берлине

12 сентября 2015 года седьмая встреча глав МИД стран "нормандского формата" прошла в Берлине. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после окончания встречи заявил, что по некоторым вопросам участники переговоров значительно продвинулись вперед, в частности, по вопросам обеспечения безопасности на востоке Украины. Участники переговоров выступили за укрепление и продолжение режима прекращения огня в Донбассе. Министры иностранных дел стран "нормандского формата" выступили за разработку в окончательном виде договоренностей об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров в Донбассе. По итогам переговоров министры согласились преодолеть разночтения в трактовке минских договоренностей в части местных выборов в Донбассе.

2 октября 2015 года в Париже в Елисейском дворце состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко, президента России Владимира Путина, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда по урегулированию ситуации в Украине. В узком формате лидеры "нормандской четверки" общались примерно в течение часа, после чего переговоры продолжились в расширенном составе. В общей сложности лидеры четырех стран беседовали 4 часа 50 минут — в три раза меньше, чем на предыдущих переговорах.

"Нормандская четверка" в Париже обсудила закон об амнистии и сроки проведения выборов на востоке Украины, в частности, речь шла об определении последовательности данных событий, что не было предусмотрено в "Минске-2". Участники встречи в Париже также согласовали вопросы отвода тяжелых вооружений на востоке Украины. По словам главы украинского государства, лидеры "нормандской четверки "договорились о необходимости доступа СММ ОБСЕ на всю подконтрольную ополчению территорию в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также договорились о начале работ по разминированию территории Донбасса, процесс будет проходить под эгидой ОБСЕ.

6 ноября 2015 года в Германии прошла встреча в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел. Встреча стала восьмой по счету в рамках процесса урегулирования, на вилле МИД ФРГ в предместье Мюнхена Штайнмайер принимал коллег из Украины, России и Франции. По словам хозяина встречи, участники переговоров основное время работы посвятили вопросам безопасности, в частности условиям сохранения режима прекращения огня. Было решено согласовать отвод тяжелого вооружения до конца года, а также решено до конца ноября представить дорожную карту по разминированию территории Донбасса. Участники встречи традиционно уделили большое внимание гуманитарным аспектам украинского кризиса. Стороны договорились, что выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках пройдут в 2016 году и в полном соответствии с минскими договоренностями и законодательством Украины.

13 февраля 2016 года в Мюнхене (Германия) прошла очередная встреча "нормандской четверки" на уровне министров. Россию представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Германию – глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, Украину – министр иностранных дел Павел Климкин. Францию в связи с отставкой главы МИД Лорана Фабиуса представлял политдиректор французского МИД Николя де Ривьер.

По итогам встречи Лавров отметил, что в ходе встречи обращалось внимание на необходимость воздействия на обе стороны, Киев и Донбасс, в плане более строгого выполнения договоренностей о прекращении огня. Особое внимание стороны уделили политическому блоку проблем. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи заявил, что переговоры глав МИД в "нормандском формате" стали подготовительными для дальнейших встреч и не завершились конкретными результатами.

3 марта 2016 года в Париже прошла очередная встреча глав МИД "нормандской четверки". По итогам четырехчасовой встречи министрам иностранных дел "нормандской четверки" не удалось достичь весомых результатов. Одна из ключевых проблем украинского урегулирования — вопрос проведения местных выборов в Донбассе — так и не была сдвинута с мертвой точки. По некоторым вопросам сторонам все же удалось прийти к согласию. Как сообщил глава МИД Франции, министры определили ряд задач и календарь процесса украинского урегулирования. Сторонам переговоров удалось обстоятельно обсудить ситуацию в сфере безопасности, выполнение решений, в том числе "принятые в дополнение к "Минску" относительно тяжелых вооружений, отвода вооружений калибром менее 100 миллиметров.

11 мая 2016 года состоялась очередная встреча глав МИД стран "нормандской четверки". По ее итогам стало известно, что участники переговоров не достигли прорывов в политических вопросах урегулирования, в первую очередь, в вопросе проведения местных выборов в Донбассе. При этом стороны сообщили о достижении некоторых договоренностей по вопросу обеспечения безопасности.

19 октября 2016 года состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине. Главы Украины, РФ, Германии и Франции Петр Порошенко, Владимир Путин, Ангела Меркель и Франсуа Олланд подтвердили, что в данный момент реализация минских соглашений возможна только в той части, которая относится к блоку безопасности. Что же касается политического и гуманитарного блоков, которые находятся в исключительной компетенции Украины, то здесь практически никакого прогресса достичь не удалось. Было принято решение до конца ноября 2016 года разработать "дорожную карту" по выполнению минских соглашений, где были бы подробно расписаны действия сторон, их последовательность и временные рамки.

29 ноября 2016 года в Минске (Белоруссия) прошла встреча глав МИД стран "нормандской четверки". По словам главы иностранного ведомства РФ Сергея Лаврова, никаких прорывов на ней достигнуто не было. Он считает позитивным уже то обстоятельство, что договоренности лидеров от 19 октября не подвергались сомнениям, как это бывало раньше, в том числе и с самими минскими договоренностями, и с теми решениями, которые принимались в октябре 2015 года в Париже. Главы МИД так и не смогли согласовать "дорожную карту" по выполнению минских соглашений.

На встрече 18 февраля 2017 года в Мюнхене главы МИД "нормандской четверки" рассмотрели ход выполнения тех договоренностей, которые достигли президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии осенью 2016 года в Берлине, и отметили, что больших результатов на этих направлениях достигнуто не было.

В рамках "нормандского формата" проходят не только встречи, но и телефонные переговоры на высшем, министерском и экспертном уровнях.