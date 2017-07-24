"Нормандская четверка" проводит телефонный разговор - Кремль

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин проводит телефонный разговор в "нормандском формате" по украинскому урегулированию с лидерами Германии, Франции и Украины – Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Петром Порошенко, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас, в данный момент, еще продолжается телефонный разговор в "нормандском формате". Президент Путин общается с канцлером Меркель, президентом Макроном и президентом Порошенко", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что Кремль по итогам разговора предоставит информацию журналистам.

По словам Пескова, разговор в "нормандском формате" еще продолжается и сейчас озвучить какие-то результаты невозможно. "Он продолжается", — уточнил он в ответ на вопрос о повестке и времени разговора.

"Вскоре и мы дадим свое сообщение, как мы делаем это обычно, и коллеги по разговору также, я думаю, дадут информацию для СМИ", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" продолжается уже более 1,5 часов, сообщил Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о времени начала переговоров, Песков подтвердил, что они стартовали приблизительно в 12.00 мск (совпадает с киевским временем). "Практически в это время и начался (разговор)", — сказал он.

"Как правило, такие разговоры – они достаточно сложные в исполнении. Потому что, вы понимаете, разговаривают четыре человека, идет перевод, поэтому они длятся достаточно долго", — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.