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    Политика

    "Нормандская четверка" проводит телефонный разговор - Кремль

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (41)

    (обновлено: )27140
    Телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" продолжается уже более 1,5 часов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
    Петр Порошенко и Владимир Путин на переговорах в Минске
    Фото со страницы Ирины Фриз на Facebook

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин проводит телефонный разговор в "нормандском формате" по украинскому урегулированию с лидерами Германии, Франции и Украины – Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Петром Порошенко, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    "Сейчас, в данный момент, еще продолжается телефонный разговор в "нормандском формате". Президент Путин общается с канцлером Меркель, президентом Макроном и президентом Порошенко", — сказал Песков журналистам.

    Он отметил, что Кремль по итогам разговора предоставит информацию журналистам.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Бортник о задачах Волкера и заседании "нормандской четверки"

    По словам Пескова, разговор в "нормандском формате" еще продолжается и сейчас озвучить какие-то результаты невозможно. "Он продолжается", — уточнил он в ответ на вопрос о повестке и времени разговора.

    "Вскоре и мы дадим свое сообщение, как мы делаем это обычно, и коллеги по разговору также, я думаю, дадут информацию для СМИ", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

    Телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" продолжается уже более 1,5 часов, сообщил Песков.

    Отвечая на вопрос журналистов о времени начала переговоров, Песков подтвердил, что они стартовали приблизительно в 12.00 мск (совпадает с киевским временем). "Практически в это время и начался (разговор)", — сказал он.

    "Как правило, такие разговоры – они достаточно сложные в исполнении. Потому что, вы понимаете, разговаривают четыре человека, идет перевод, поэтому они длятся достаточно долго", — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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