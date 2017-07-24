"Диалог ради действий". Макрон выложил видео "нормандского" разговора

КИЕВ, 24 июл - РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "прямым" разговор лидеров "нормандской четверки" по украинскому урегулированию (Франция, Германия, Украина и Россия), в котором он впервые принял участие.

Читайте также: История переговоров в "нормандском формате". Справка

"Прямой диалог ради конкретных действий. Подтвержденная динамика совместной работы Берлина, Парижа, Москвы и Киева по украинскому кризису", - написал Макрон в своем Twitter.

Emmanuel Macron/Twitter, 24 июля 2017

Он также прикрепил видео разговора.

Dialogue direct pour actions concrètes. Dynamique réaffirmée du travail conjoint de Berlin, Paris, Moscou et Kiev sur la crise ukrainienne. pic.twitter.com/vbhfNZj6wL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 июля 2017 г.

Телефонные переговоры в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Украине прошли в понедельник. Встречами в "нормандском формате" принято называть переговоры лидеров Украины, Германии, России и Франции, а также представителей МИД этих стран, в ходе которых обсуждаются вопросы урегулирования украинского кризиса. Переговоры в "нормандском формате" на высшем уровне проводились пять раз, на уровне глав МИД – 13 раз.

Ранее пресс-служба украинского президента сообщила, что Петр Порошенко в ходе телефонных переговоров в "нормандском формате" подчеркнул необходимость введения в Донбасс миротворческой миссии.