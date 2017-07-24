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    "Диалог ради действий". Макрон выложил видео "нормандского" разговора

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (48)

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    Французский президент назвал телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" "прямым диалогом ради конкретных действий". Кроме того, он выложил видеофрагмент переговоров.
    Президент Франции Эммануэль Макрон во время нормандского разговора
    twitter.com/EmmanuelMacron

    КИЕВ, 24 июл - РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "прямым" разговор лидеров "нормандской четверки" по украинскому урегулированию (Франция, Германия, Украина и Россия), в котором он впервые принял участие.

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    "Прямой диалог ради конкретных действий. Подтвержденная динамика совместной работы Берлина, Парижа, Москвы и Киева по украинскому кризису", - написал Макрон в своем Twitter.

    Emmanuel Macron/Twitter, 24 июля 2017

    Он также прикрепил видео разговора.

    Телефонные переговоры в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Украине прошли в понедельник. Встречами в "нормандском формате" принято называть переговоры лидеров Украины, Германии, России и Франции, а также представителей МИД этих стран, в ходе которых обсуждаются вопросы урегулирования украинского кризиса. Переговоры в "нормандском формате" на высшем уровне проводились пять раз, на уровне глав МИД – 13 раз.

    Ранее пресс-служба украинского президента сообщила, что Петр Порошенко в ходе телефонных переговоров в "нормандском формате" подчеркнул необходимость введения в Донбасс миротворческой миссии.

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