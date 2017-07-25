Разведение сил в Донбассе: ФРГ и Франция составили список районов

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. ФРГ и Франция разработали список районов Донбасса, в которых в первую очередь необходимо разведение сил и тяжелых вооружений, говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по итогам разговора "нормандской четверки".

"Разведение воинских частей и отведение тяжелого вооружения должно быть приоритетом… Главы государств и правительств обсуждали, прежде всего, значение отведения тяжелого вооружения и отведение частей в наиболее затронутых районах, Франция и Германия разработала их список", — говорится в заявлении, распространенном ведомством канцлера ФРГ.

Лидеры формата также поручили рабочей группе по безопасности трехсторонней контактной группы "определить и обозначить такие зоны в рамках следующего заседания 2 августа". Речь также шла о разведении сил в трех " пилотных зонах", о которых было принято рамочное решение на уровне трехсторонней контактной группы 21 сентября 2016 года.

Лидеры России, Франции, Германии и Украины — Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Петр Порошенко — провели в понедельник телефонный разговор по урегулированию в Донбассе. По данным пресс-службы Кремля, стороны обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом сбоев с реализацией минских соглашений.

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Пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко сообщил, что переговоры "нормандской четверки" велись на английском и русском языках.