Разведение сил в Станице Луганской запланировано на 28 мая

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе запланировано на 28 мая, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.

"На сегодняшней встрече было достигнуто понимание об осуществлении разведения сил и средств на третьем пилотном участке 28 мая. Однако, учитывая настроение украинской стороны, особых иллюзий испытывать не приходится", — написала Талакина на своей странице в Facebook.

На заседании контактной группы в Минске в сентябре 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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