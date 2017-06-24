Миссия ОБСЕ в субботу посетит участок разведения сил в Донбассе

ДОНБАСС, 24 июн — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг посетит один из участков разведения сил и средств в Донбассе в районе населенного пункта Золотое, сообщили РИА Новости в пресс-службе миссии.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.

"24 июня первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими наблюдателями СММ ОБСЕ совершит патруль в район Золотого-Первомайска – одного из трех участков разведения сил и средств", — сообщили в пресс-службе.

По данным миссии, Хуг во время данного патруля также пообщается с журналистами.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.