Переговоры "нормандской четверки" по Донбассу вышли провальными

facebook.com/pg/UkraineMFA

РИА Новости Украина

Телефонные переговоры лидеров стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия, Украина) оказались провальными, подвижек в урегулировании конфликта в Донбассе ожидать не стоит, считают опрошенные эксперты.

Лидеры России, Франции, Германии и Украины — Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Петр Порошенко — провели в понедельник телефонный разговор по урегулированию в Донбассе.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что переговоры провалились, сторонам не удалось договориться о каких-то конкретных шагах.

"Исходя из того, что уже известно о переговорах, они были полностью провальными. Ничего содержательного на данный момент о результатах этих переговорах не известно", — сказал Погребинский.

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что никаких подвижек в урегулировании конфликта в Донбассе по результатам переговоров ожидать не стоит.

"Эти переговоры – это "зондаш" минского процесса, жив ли он или мертв. Я думаю, что кардинальных подвижен по результатам этих переговоров ожидать не стоит. Вопрос в том, насколько стороны будут готовы дальше действовать в рамках минского процесса", - сказал Золотарев.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Реинтеграция Донбасса. Об элементарных правах человека все забыли — Тарута

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.