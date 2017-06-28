Силы АТО в районе Желобка взяли в плен российского военнослужащего - СМИ

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. В Луганской области силы АТО взяли в плен российского военнослужащего Виктора Агеева, призванного в Алтайском крае и служившего после этого по контракту, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на данные источников в Минобороны Украины и 93-й отдельной механизированной бригады.

ОТмечется, что разведчик Виктор Агеев 1995 года рождения попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области в результате столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и "разведгруппы 4-ой механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной ЛНР".

Издание приводит слова командира 93-ей бригады Владислава Клочка о том, что в ходе столкновения украинские военнослужащие ликвидировали командира "диверсионно-разведывательной группы ЛНР.

Кроме того, ВСУ взяли в плен четырех ополченцев, в том числе "22-летнего гражданина Российской Федерации, жителя Алтайского края".

Журналистка Юлия Кириенко на своей странице в Facebook обнародовала фото военного билета, который, по ее данным,принадлежит задержанному россиянину.

Отметим, что во вторник вечером, 27 июня, в самопровозглашенной ЛНР сообщили, что 24 июня два ополченца были убиты, еще четверо похищены "украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе". При этом в ЛНР заявили, что "предпринимаются попытки заставить ополченцев оговорить себя, сознавшись в том, что они являются российскими военнослужащими".

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.