Патриоты из леса: на Волыни тренируются отряды теробороны

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Проехав чуть больше 5-ти километров от Камня-Каширского, минуя живописное озеро в лесу, желающие отдохнуть в замечательных волынских лесах неожиданно натыкались на блокпост, пишет Василина Боруцкая.

"Проезд запрещен" – строго предупреждала табличка на шлагбауме, а усатый мужчина в военной форме тщательно спрашивал "кто?" и "куда?". Здесь в течение двух дней проходили обучение отрядов территориальной обороны.

Нам удалось побывать в базовом лагере организационного ядра отрядов территориальной обороны Камень-Каширского и Любешевского районов и наблюдать за тем, как и чему учили мужчин.

Тренировали ребят бойцы из общественного формирования "Буг" во главе с Александром "Харьковским". К слову, инструкторы из "Буга" на безвозмездной основе проводят подготовку для организационных ядер отрядов территориальной обороны уже не впервые.

К занятиям на Камень-Каширщине присоединилось 60 мужчин, для удобства разделенные на несколько групп. Они параллельно занимались различными видами подготовки.

Лучшая теория – это практика, убеждают бойцы. На обучение приехали сотрудники военкомата, врачи местных больниц, лесоводы и даже те, кто сам еще недавно был в АТО – полный набор профессий, которые на эти два дня "перепрофилировались" в военных. Их активно учили правильно обращаться с оружием, ставить мины, фугасы и растяжки, разминировать, работать в группах, учили основам инженерного дела в боевых действиях, читали лекции по тактической и парамедицине и учили выполнять задачи в группах и т.д.

volynpost.com На Волыни тренируются отряды теробороны

Так, мы побывали на лекции по тактической и парамедицине – для "студентов" ее провел военный капеллан Святослав Савич. Еще до занятия он предупредил слушателей: некоторые вещи могут звучать цинично, но война вещь упрямая – когда время идет на минуты, важнее помочь тому, кого еще можно спасти.

Подробнее инструктор остановился на самых распространенных видах повреждений – кровотечениях и пневмотокраксе.

"Запомните — 60% потерь на войне происходит из-за кровотечения", – акцентировал внимание Савич.

Поэтому сначала тероборонивцы вспоминали, чем отличаются венозное и артериальное кровотечение и как их прекратить. После теории перешли к практике – наложению жгутов и эвакуации раненых в безопасное место. К слову, "манекеном", на котором демонстрировал приемы инструктор, стал хирург Любешовской райбольницы, который тоже проходил обучение в составе группы территориальной обороны.

После демонстрации участники учений взялись накладывать жгуты друг другу и пробовали это сделать самостоятельно – для себя.

После занятия по медицине бойцы отправились бороться с диверсионной группой противника, роль которых сыграла другая группа тероборонивцов. Последние, надев "кикиморы", залегли в лесу у дороги, на которой предварительно наставили растяжек. Устроив снайперские позиции вдоль дороги, они взялись выжидать вторую группу.

У диверсантов во главе с инструктором был план: одну из растяжек установили поперек дороги. Зато в лесу справа, где диверсионные снайперы устроили засаду, установили взрывчатку. После того, как первая зацепит первую растяжку, следующим шагом должен стать подрыв взрывчатки справа. Диверсанты рассчитывали, что группа отступит слева и нападет на растяжки.

В конце концов, первая группа обнаружила растяжку и после взрыва не бросилась врассыпную, а принялась отстреливаться – диверсантам не удалось обезвредить группу.

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Занятия проходят бесплатно для повышения профессионального уровня военнослужащих и военнообязанных, убеждает военный комиссар Волынского областного военкомата Роман Кулик.

К учениям привлекли военнообязанных мужчин, которые приписаны к отрядам теробороны. Среди требований – только быть здоровым. Подобные тренировки проводят на всей территории Волыни, каждые полтора месяца. Чтобы повысить уровень боевой готовности, районные отряды теробороны начали формироваться в 2016 году. К учениям приобщают мужчин от 18 до 60 лет. Однако на этот раз попробовать свои силы приехал даже младший боец – 10-летний сын одного из мужчин.

Дмитрий рассказывает, что ему тоже очень понравилось обучение. Парень тут не зевал, а пытался вместе со старшими усвоить как можно больше информации.

"Как надо вести себя в лесу, если идет бой, при перемещении колонны, как правильно раскладывать и складывать РПГ", – перечисляет парень.

Он даже задумывается, чтобы в будущем "быть как папа", который работает в военкомате.

volynpost.com На Волыни тренируются отряды теробороны

Между тем третью группу параллельно учили минировать и разминировать территорию. Те, кто прошел обучение, без проблем расскажут, как правильно установить противотанковую мину и каким образом обнаружить там "секрет", как надо снимать растяжку и чем опасна ОЗМ.

Александр Деника из Любешевского военкомата демонстрировал полученные навыки по установлению противопехотной мины с "секретом".

"Мы поставили еще гранату Ф-1. В случае, когда кто-то будет снимать мину, он не знает, что есть еще снизу такой сюрприз. Поэтому даже правильно сняв противопехотную, все равно может произойти взрыв. Вообще мы учились так – кто-то минирует, и ставит столько секретов, сколько захочется. Следом идет сапер, который не видел установки, и все разминирует. Граната с учебным запалом, поэтому может и выстрелить и ранить руку", – рассказывает "минер".

Закапывая мину в песок, Деника рассказывает об особенностях снаряда – противотанковая мина сдетонирует только тогда, когда на нее наедет тяжелая техника, ее надо максимально замаскировать, чтобы враг не догадался. На учениях на это обращают особое внимание – все как в условиях настоящих боевых действий.

Мужчина рассказывает, что служил в советской армии. Впечатления от учебы описывает кратко: "Супер".

"Я и в армии служил, но многого не знал. Здесь почерпнул много нового – обучение супер, пусть было бы такого побольше", – замечает человек.

Задача разминировать досталось имениннику – работнику агролисового хозяйства в Камень-Каширском. После суток на работе человек решил провести время с пользой – пошел на учебу.

"Я уже давно после армии, пришел посмотреть, как люди работают и повысить свои забытые навыки. Жаль, что каждый день такого нет, чтобы чаще проводили, чтобы народ не боялся учиться. Ведь как думают – что сразу в армию заберут", – рассказывает он.

Даже отслужив в пограничных войсках, здесь он со многими задачами столкнулся впервые.

После этого бойцы еще несколько раз ставили ОЗМ, чтобы отточить мастерство. В конце инструкторы поблагодарили бойцов за активное обучение, а капеллан подарил всем «боевые» молитвенники.

В дальнейшем эти мужчины в случае чрезвычайного положения по команде собираться в специальных местах и в перспективе смогут стать партизанскими отрядами. Их могут усиленно привлекать к усиленной охране границы или предприятий, военных объектов или объектов общественного значения, патрулированию после введения комендантского часа и тому подобное. Также в случае боевых действий, те, кто постоянно занимаются, должны передавать полученные знания группам и учить других.

Впереди же у тех, кто проходил обучение, "финальный аккорд": стрельбы на Владимир-Волынском полигоне.