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    "Хлебное перемирие": близ Авдеевки зафиксированы обстрелы - штаб АТО

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    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (661)

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    Согласно данным пресс-центра штаба АТО, также зафиксировано два нарушения перемирия на приморском направлении, в частности, из минометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливались позиции ВСУ в районе Водяного.
    Последствия обстрела Авдеевки
    facebook.com/ato

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Ополченцы 18 раз открывали огонь по позициям военных, потерь среди бойцов АТО нет, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

    "По результатам третьего дня так называемого хлебного перемирия можно сделать вывод, что… вооруженные бандформирования не готовы к мирной деэскалации конфликта на востоке Украины. На протяжении прошедших суток… 18 раз открывали огонь по подразделениям украинских защитников", — говорится в сообщении в Facebook.

    Скриншот
    Сводка штаба АТО

    Сообщается, что наиболее активно перемирие нарушалось на луганском и донецком направлениях. Как отмечается, обстрелы велись из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, а также из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра в районе Авдеевки и Каменки.

    Как сообщает пресс-центр, на приморском направлении было зафиксировано два нарушения перемирия, в частности, из минометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливались позиции ВСУ в районе Водяного.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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