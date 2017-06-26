Новые нарушения "хлебного перемирия": штаб АТО сообщил об обстрелах

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Военные сообщили о 23 случаях нарушения режима тишины в Донбассе за минувшие сутки.

На странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook сообщается, что под огнем оказались населенные пункты Павлополь, Авдеевка, Каменка, Луганское, Зайцево, Новоалександровка и другие. Огонь велся из минометов, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и огнестрельного оружия, отмечается в сообщении. В результате обстрелов был ранен один украинский силовик, заключили в пресс-центре.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.