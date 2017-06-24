Штаб АТО заявил о полусотне обстрелов, несмотря на "хлебное перемирие"

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Военные заявляют, что ополченцы за минувшие сутки почти 50 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, два военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба военной операции.

"Вчера боевики 48 раз открывали огонь по украинским защитникам, в том числе 14 раз — с артиллерии, строго запрещенной минскими соглашениями. Учитывая количество и интенсивность вражеских обстрелов, сложной ситуация остается на Луганском направлении… Вследствие вражеских обстрелов двое бойцов сил АТО вчера получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook в субботу.

По данным пресс-центра, на луганское направление пришлось 27 обстрелов. Под огнем здесь оказались район Бахмутской трассы, Новотошковское, Новоалександровка, Новозвановка, Счастье, Попасное, Лобачево, Донец и Нижнетеплое.

Как заявляют силовики, на приморском направлении были обстреляны Широкино, Водяное, Лебединское, Талаковка, Гнутово, Павлополь, Богдановка и Новотроицкое. Нарушения перемириябыли также на донецком направлении, говорится в сообщении. В этом районе удары наносились по Каменке, Новоселовке Второй, Пескам, Авдеевке и Зайцево.

Как утверждают в пресс-центре, ополченцы использовали крупнокалиберные минометы, артиллерийские системы калибра 122 и 152 миллиметра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Ранее в среду Контактная группа по Украине договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. Режим тишины предполагалось установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа" — на время сбора урожая.