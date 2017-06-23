В Харьковской области полиция изъяла газеты Штаба блокады Донбасса

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Правоохранители изъяли газеты "Освобождение", которые Штаб торговой блокады в Донбассе отправил для распространения в Купянск Харьковской области.

"В рамках программы распространения газеты "Освобождение" (Штаб — Ред.) отправил партию в 150 штук в город Купянск Харьковской области, где находится узловая железнодорожная станция на границе с РФ", — сообщается на странице штаба в Facebook.

facebook.com/shtab.blokady facebook.com/shtab.blokady, 23 июня 2017

Согласно сообщению, при получении газет на почте "активист был задержан", а газеты изъяты.

"Штаб блокады подаст заявление о незаконных действиях местных ментов, а также расширит программу информационной помощи Купянску. Будет напечатан и распространен среди жителей города тираж в 10.000 экземпляров", — говорится в сообщении.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.