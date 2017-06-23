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    Общество

    В Харьковской области полиция изъяла газеты Штаба блокады Донбасса

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (298)

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    Штаб блокады торговли с неподконтрольной территорией Донбасса сообщил, что в Купянск была отправлена партия газет в 150 штук, однако они были изъяты при получении на почте, а активист - задержан.
    Газеты Штаба блокады торговли с неподконтрольными территориями Донбасса
    facebook.com/shtab.blokady

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Правоохранители изъяли газеты "Освобождение", которые Штаб торговой блокады в Донбассе отправил для распространения в Купянск Харьковской области.

    "В рамках программы распространения газеты "Освобождение" (Штаб — Ред.) отправил партию в 150 штук в город Купянск Харьковской области, где находится узловая железнодорожная станция на границе с РФ", — сообщается на странице штаба в Facebook.

    facebook.com/shtab.blokady
    facebook.com/shtab.blokady, 23 июня 2017

    Согласно сообщению, при получении газет на почте "активист был задержан", а газеты изъяты.

    "Штаб блокады подаст заявление о незаконных действиях местных ментов, а также расширит программу информационной помощи Купянску. Будет напечатан и распространен среди жителей города тираж в 10.000 экземпляров", — говорится в сообщении.

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    В конце декабря 2016 года бывшие участники АТО в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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