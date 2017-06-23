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    Политика

    ОБСЕ поддержала предложение Красного Креста о зонах безопасности в Донбассе

    Тема:

    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (623)

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    По словам первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга, "Красный Крест готов, СММ готова, люди готовы, стороны не готовы" взять на себя обязательства для установления длительного перемирия.
    Красный крест в Донбассе. Архивное фото
    "24 канал"

    ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ поддержала предложение Международного комитета Красного Креста о создании зон безопасности вблизи объектов жизнеобеспечения в Донбассе, сообщил журналистам первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

    Рабочие занимаются сортировкой угля на нелегальной шахте в Торезе
    AP Photo/Mstyslav Chernov
    На Донбассе инспектировали безопасность затопленных и неработающих шахт

    "Мы поддерживаем эту идею. И сегодняшний доступ (на Донецкую фильтровальную станцию — ред.) подтвердил, что если у нас есть доступ к обеим сторонам, у нас есть возможность участия в таких проектах… Красный Крест готов, СММ готова, люди готовы, стороны не готовы взять на себя обязательства для установления длительного перемирия", — сказал Хуг.

    Ранее президент МККК Петер Маурер заявлял, что комитет надеется увидеть прогресс в реализации зон безопасности в Донбассе, направленных на усиление защиты жизненно важных объектов инфраструктуры в регионе. По словам Маурера, их создание должно быть согласовано всеми сторонами конфликта "напрямую или с помощью нейтрального посредника, такого как МККК".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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