ОБСЕ поддержала предложение Красного Креста о зонах безопасности в Донбассе

ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ поддержала предложение Международного комитета Красного Креста о создании зон безопасности вблизи объектов жизнеобеспечения в Донбассе, сообщил журналистам первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Мы поддерживаем эту идею. И сегодняшний доступ (на Донецкую фильтровальную станцию — ред.) подтвердил, что если у нас есть доступ к обеим сторонам, у нас есть возможность участия в таких проектах… Красный Крест готов, СММ готова, люди готовы, стороны не готовы взять на себя обязательства для установления длительного перемирия", — сказал Хуг.

Ранее президент МККК Петер Маурер заявлял, что комитет надеется увидеть прогресс в реализации зон безопасности в Донбассе, направленных на усиление защиты жизненно важных объектов инфраструктуры в регионе. По словам Маурера, их создание должно быть согласовано всеми сторонами конфликта "напрямую или с помощью нейтрального посредника, такого как МККК".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.