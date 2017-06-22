Контактная группа по Донбассу: "хлебное перемирие" и реинтеграция

РИА Новости Украина

Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины завершился в среду в Минске. Стороны договорились об очередном "тематическом" перемирии.

Если ранее призывы к полному прекращению огня в Донбассе были зачастую приурочены к праздникам и началу учебного года, то в этот раз стороны решили добиться перемирия на время уборки урожая сельхозкультур с 24 июня по 31 августа.

"Хлебное перемирие"

На фоне продолжающихся обстрелов, разрушений и жертв, а также обвинений сторонами друг друга в невыполнении минских договоренностей контактная группа по Донбассу предприняла очередную попытку установить режим полного прекращения огня, добиться которого так пока и не удается. По итогам переговоров в среду стороны сообщили о новой попытке – с 24 июня.

"Участники рабочей группы выступили с предложением о так называемом "хлебном перемирии", — установить режим полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа", — сказал журналистам по итогам заседания спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Он подчеркнул, что эта инициатива получила поддержку на уровне контактной группы. "Участники (переговоров — Ред.) обязались донести ее до своего политического руководства", — добавил Сайдик.

Свою приверженность перемирию подтвердили и вовлеченные в конфликт стороны.

Кроме того, по итогам заседания стороны переговоров сообщили, что очередная попытка разведения сил в районе Станицы Луганской в Донбассе запланирована на 26 июня.

Между тем в среду во время поездки в Донбасс первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что ситуация на линии соприкосновения не изменилась за последние три года, стороны конфликта не желают выполнять договоренности, в том числе об отводе вооружения.

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"По обе стороны линии соприкосновения сохраняется та же ситуация, о которой мы пишем в своих отчетах последние три года. Нежелание сторон следовать минским соглашениям, наличие тяжелого вооружения в местах, где их быть не должно", — сказал Хуг.

Безопасность СММ на контроле

Спецпредставитель ОБСЕ отдельно вынес на обсуждение контактной группы ситуацию с безопасностью сотрудников Специальной мониторинговой миссии в Донбассе. До этого он также неоднократно призывал стороны конфликта уважать мандат персонала миссии и обеспечивать их безопасную работу.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что членам патруля СММ на посту на подконтрольной самопровозглашенной ДНР станции Ясиноватая угрожали оружием. Несколько мужчин в военной форме с закрытыми лицами, предположительно, стреляли в направлении машин патруля, пытались разбить окна, наставляли на членов патруля оружие. Киев обвинил в нападении ополченцев. Власти ДНР заявили, что задержали нападавших. При этом в ДНР заявили, что нападение носит заказной характер, и обвинили в его организации украинские спецслужбы.

"Не могу не упомянуть о серьезном вчерашнем инциденте, в котором персонал СММ ОБСЕ подвергся нападению и обстрелу в ОРДО (отдельных районах Донецкой области). Подобные инциденты недопустимы", — заявил Сайдик.

Он подчеркнул, что все стороны конфликта несут ответственность за безопасность и свободу передвижения сотрудников миссии. Сайдик отметил, что ждет не только оперативного реагирования сторон на этот инцидент, но "и подтверждения приверженности данному принципу на высшем политическом уровне".

В свою очередь Хуг заявил, что обе стороны конфликта на юго-востоке Украины не желают оказывать содействие работе наблюдателей СММ ОБСЕ.

"Работе наших гражданских невооруженных наблюдателей мешают не только мины, но также нежелание сторон содействовать нашей работе", — сказал он на брифинге в Донецке.

Пленные

Спецпредставитель ОБСЕ заявил, что удовлетворен работой по уточнению списка пленных в Донбассе. Он назвал проделанную за последние две недели работу "существенной". Дипломат особенно выразил удовлетворение тем, что она проходит "предметно, в духе взаимопонимания и взаимного доверия".

Между тем пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что согласование списков для обмена пленными в Донбассе продолжается, Киев ждет конкретных сроков и форматов их освобождения.

Ранее представители Киева, непризнанных ДНР и ЛНР начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко заявляла, что ополченцы требуют от властей Украины передать более 600 человек. Она утверждает, что из этого списка 30 человек не имеют отношения к конфликту, 60 человек проходят по делам о тяжких преступлениях и не подлежат амнистии, еще несколько сотен якобы не хотят возвращаться в Донбасс.

"В гуманитарной подгруппе идет процесс согласования списков. Мы ждем определения конкретных сроков и форматов освобождения заложников. В этой работе принимает участие уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская", — написала Олифер на своей странице в Facebook в среду по итогам переговоров контактной группы в Минске.

Между тем в политической сфере пока не удается добиться сколь-либо значимых результатов. Более того, представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник заявил РИА Новости, что Киев на заседании контактной группы в среду отказался рассматривать вопрос об особом статусе Донбасса.

"Украинская сторона на переговорах в Минске считает, что для того, чтобы они рассмотрели "формулу Штайнмайера", которую уже дважды согласовали лидеры "нормандского формата", в том числе президент Украины, для них персонально нужно поручение "нормандского формата". На этом основании они сегодня отказались рассматривать механизм вступления в силу особого статуса республик Донбасса, так называемую "формулу Штайнмайера", — сказал Мирошник.

Он подчеркнул, что представители ЛНР расценивают такие действия Киева как сознательное блокирование работы политической подгруппы в Минске. По словам Мирошника, особый статус ЛНР и ДНР — "основа минских соглашений, без его подтверждения и имплементации Киевом продвижение в согласовании и доработке политического пакета минских соглашений крайне затруднительно".

В свою очередь и.о. главы МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова заявила, что затягивание Киевом ситуации с принятием закона об особом статусе Донбасса и продвижение проектов, не соответствующих минским договоренностям, является опасной тенденцией.

"Очередное заседание политической группы в Минске прошло в духе уже ставших традиционными попыток представителей Украины всеми способами избежать обсуждения не только своих непосредственных обязательств по минским соглашениям, но и компромиссных механизмов, предложенных странами-гарантами", — сказала Никонорова.

Закон о реинтеграции

В рамках заседания контактной группы был поднят вопрос о разрабатываемом Киевом законе о реинтеграции Донбасса. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса оккупированными и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован.

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Как заявил полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов, этот законопроект является попыткой создать альтернативу минским соглашениям, вместо политического урегулирования делается упор на военное решение конфликта. При этом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что урегулирование конфликта должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.

"По имеющейся информации, этот разрабатываемый в Киеве законопроект имеет целью создать некую альтернативу одобренным ООН минским соглашениям", — считает Грызлов.

По его словам, законопроект "не предполагает выполнения важнейших условий минских соглашений, а именно особого статуса Донбасса, амнистии и проведения выборов".

"Иначе говоря, этот законопроект не предусматривает комплексного политического решения проблемы. Вместо политического урегулирования делается упор на военное решение", — полагает Грызлов. Таким образом, "возможное принятие законопроекта будет невыполнением соглашений, достигнутых в "нормандском формате" с участием Германии, Франции и России", отметил полпред.

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Говоря об этом законопроекте, полпред непризнанной ДНР Денис Пушилин на переговорах в среду заявил, что "за высокими гуманитарными целями скрываются намерения Украины организовать открытые и полномасштабные военные действия". Об этом сообщила его пресс-секретарь Виктория Талакина.