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    Общество

    В Донбассе началось "хлебное перемирие"

    Тема:

    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (625)

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    Режим тишины установлен вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили о соблюдения перемирия со стороны ВСУ.
    Последствия обстрела ополченцами Красногоровки. Архивное фото
    Фото со страницы пресс-центра штаба АТО

    ДОНБАСС, 24 июн — РИА Новости Украина. В самопровозглашенной ЛНР не зафиксировали нарушений перемирия со стороны Вооруженных сил Украины, заявил РИА Новости в ночь на субботу официальный представитель "народной милиции ЛНР" Андрей Марочко.

    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    RIA News Егор Еремов | Перейти в фотобанк
    Контактная группа по Донбассу: "хлебное перемирие" и реинтеграция

    В среду, 21 июня, Контактная группа по Украине договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа".

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    "Нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ… по состоянию на 00:30 24 июня — не зафиксировано", — заявил Марочко.

    В то же время в самопровозглашенной ДНР также заявили о соблюдении перемирия с украинской стороны. 

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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