На Донбассе инспектировали безопасность затопленных и неработающих шахт

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Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

Затопление горных выработок в прифронтовом городе Торецке (до переименования — Дзержинск, — Авт.) может привести к катастрофическим последствиям не только для города, но и для всего Донбасса, а также соседних регионов Российской Федерации. С 2014 года с начала вооруженного конфликта на закрытых еще в мирное время шахтах оказавшихся на линии разграничения, работы по откачке воды из подземных горных выработок не ведутся. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики во время заседания совместной инспекции по контролю состояния безопасности предприятий и объектов в подконтрольной украинским властям части Донецкой области.

На этой неделе в Донецке состоялось заседание инспекции по мониторингу и контролю состояния безопасности предприятий и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения Донбасса, расположенных на территории подконтрольной Украине. Представители совместной инспекции, в состав которой вошли специалисты ряда профильных министерств обсудили состояние горных выработок на шахтах имени "Артема" и "Южной" (обе закрыты и не функционируют, — Авт.) государственного предприятия "Дзержинскуголь", и их влияние на окружающую среду. Экологи в очередной раз обратили внимание общественности и жителей Донбасса на вопрос закрытия шахт, который является источником непредвиденных экологических проблем.

"Шахты находятся в приграничной зоне и обе под ликвидацией достаточно давно. Шахты имени "Артема" и "Южная" сопряжены горными отводами с несколькими угледобывающими предприятиями, находящимися на линии разграничения. Из-за чего возникает угроза их затопления путем перетекания шахтных вод из уже затапливаемых горных выработок. В случае не принятия должных мер по борьбе с затоплением горных выработок, в зоне возможного затопления окажутся южная и юго-восточная части города Дзержинск, инженерные коммуникации канала Северский Донец — Донбасс и река Кривой Торец", - сообщили в комитете по экологической политике и природным ресурсам самопровозглашенной ДНР.

По словам экологов, угледобывающие предприятия наиболее уязвимы во время боевых действий и представляют большую экологическую опасность, так как нуждаются в бесперебойном электроснабжении. Из-за аварийных выбросов происходит загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных, подземных вод и почв. Кроме того, процесс затопления горного массива уменьшает прочностные свойства пород, что приводит к деформации земной поверхности, а также провоцирует вытеснение на земную поверхность газа метана, а это уже несет угрозу жизни людям, проживающих вблизи таких опасных предприятий.

"В результате чего происходит загазование подвалов, жилых и производственных помещений, что сопряжено с опасностью удушья людей и воспламенением газа. Дополнительным поводом для беспокойства является судьба источников ионизирующего излучения, входивших в комплект радиоизотопных приборов. Информация об их изъятии и передаче для дальнейшего хранения в республиканской базе данных отсутствует", — подчеркнули в МЧС самопровозглашенной ДНР.

В то же время следует отметить, что Торецк — не единственный город в Донбассе, где есть затопленные шахты. В настоящее время подсчитать точное количество аварийных шахт по разным причинам достаточно сложно. По приблизительным подсчетам экологов в области находится около 20 шахт остающихся под угрозой затопления, или уже полностью затоплены и не подлежат дальнейшей эксплуатации. Если говорить о территории ЛДНР, то на данный момент эксперты называют в качестве полностью или частично затопленных шахту "Бутовская" и "Ясиновка-Глубокая" в Макеевке, Моспинскую шахту, шахту "Трудовская", "Октябрьская", имени Абакумова в Донецке. В перечень аварийных так же входят шахта "Белореченская" в Лутугинском районе Луганской области, шахта имени Мельникова в Лисичанске, шахта "Комсомолец Донбасса" Кировского района Донецкой области, шахта имени Вахрушева в Ровеньках, шахта имени Коротченко в Селидово, шахта "Прогресс" в Торезе, шахта "Красный Партизан" в Свердловске, Иловайская шахта, шахта в населенном пункте Рассыпное, полностью затоплены шахты "Луганская" и "Машинский блок", шахты "Мария Глубокая" в Первомайске и "Енакиевская".

Очевидно, что в случае химического загрязнения той же реки Северский Донец, серьезной экологической катастрофы Донбассу не избежать — как только грязные шахтные воды выйдут на поверхность, уровень радиационного загрязнения превысит норму в разы. Река Северский Донец является основной питьевой артерией для Донецкой и Луганской областей. В нее впадают реки Казенный Торец и Кривой Торец с притоками, и в случае их загрязнения пострадает не только Северский Донец и Дон, но и Азовское море, а в него впадают реки Кальмиус, Миус, Грузской Еланчик.

Кроме того, экологи бьют тревогу и предупреждают, что серьезную опасность представляют собой неконтролируемое загрязнение воздуха, использование мощных боеприпасов, нарушение рельефа и почвенного покрова, химическое загрязнение почв тяжёлыми металлами, нефтепродуктами, другими токсичными веществами, которые ведут к уничтожению целых природных экосистем. Не исключено, что последствия экологической катастрофы на Донбассе коснутся не только донецкого края, но и России. По подсчетам экспертов общественной инициативы "Восстановление Донбасса" в Донецкой области расположено порядка четырех тысяч всевозможных потенциально опасных объектов, около трехсот шахт и карьеров, которые наносят вред окружающей среде, а также не менее 1200 терриконов, из которых почти 300 постоянно горят.

Напомним, что совместная инспекция по мониторингу и контролю состояния безопасности предприятий и объектов, находящихся на территории, подконтрольной Украине, создана ДНР в начале 2017 года в рамках гуманитарной программы воссоединения народа Донбасса. В рамках программы лидеры самопровозглашенных республик Донбасса потребовали от украинской стороны предоставить доступ специалистам на ряд опасных промышленных предприятий вблизи линии разграничения, в том числе на Авдеевский коксохимический завод, Фенольный завод в Торецке и ряд других. Однако в настоящее время представители из ЛДНР доступа для инспекции на украинские промышленные предприятия так и не получили.

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В свою очередь представители Украины на Минских переговорах заявляют, что неоднократно поднимали вопрос режима тишины для проведения ремонтных и восстановительных работ на предприятиях, расположенных вблизи линии разграничения. По мнению украинской стороны руководство самопровозглашенных республик Донбасса не заинтересовано в обеспечении экологической безопасности региона. Власти ДНР якобы не дают гарантий безопасности и не предоставляют возможности нормально проводить ремонтно-восстановительные работы на стратегических и инфраструктурных объектах.