Минобороны: окончательного решения по перемирию в Донбассе еще нет

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Минобороны заявило, что окончательного решения по перемирию в Донбассе с 24 июня еще нет, хотя есть намерения ввести режим тишины.

Контактная группа по Украине на встрече в среду в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа".

"Идет разговор и есть намерения ввести это перемирие, но окончательного решения и согласования пока не достигнуто. Поэтому будем ждать и надеяться, что наконец-то перемирие будет соблюдаться и другой стороной", — заявил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны Андрей Лысенко.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.