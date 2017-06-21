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    Контактная группа договорилась о "хлебном перемирии" в Донбассе

    Тема:

    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (608)

    (обновлено: )44701
    Пресс-секретарь полпреда ДНР сообщила, что участники контактной группы поддержали идею введения с 00.00 24 июня так называемого "хлебного перемирия" - режима прекращения огня для осуществления уборки урожая.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Контактная группа по Донбассу договорилась о прекращении огня с полуночи 24 июня, перемирие должно продлиться до 31 августа, сообщает пресс-служба полпреда самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Дениса Пушилина.

    политолог Кирилл Молчанов
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    "Участники контактной группы поддержали идею введения с 00.00 24 июня так называемого "хлебного перемирия" — режима прекращения огня для осуществления уборки урожая. Согласно предложению, перемирие должно продлиться до 31 августа. Однако переговорщики выразили надежду, что тишина продлится дольше", — написала пресс-секретарь полпреда ДНР Виктория Талакина на своей странице в Facebook.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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