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    Подозреваемого в убийстве ветерана АТО в центре Киева арестовали без права залога

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    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (233)

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    С убитым в Киеве добровольцем Сергеем Олейником будут прощаться в воскресенье в Украинском доме в Киеве, а похоронят на Берковецком кладбище столицы.
    Убитый в Киеве начальник разведки 1-го батальона 54-й ОМБР Сергей Олейник
    Facebook Yuriy Bogun Shchyrin

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для Анатолия Чивикова, подозреваемого в убийстве ветерана АТО Сергея Олейника в центре Киева, в виде двух месяцев ареста без права залога, сообщает ТСН.

    Убийство участника АТО в центре Киева. Видео
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    Убийство пожилого участника АТО в Киеве. Кадры с места происшествия

    "Пытался скрыть улики, бежать. Прокуроры просили два месяца без залога. Суд поддержал их просьбу", — прокомментировала вердикт пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

    Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.

    С убитым в Киеве добровольцем Олейником будут прощаться в воскресенье в Украинском доме, а похоронят на Берковецком кладбище столицы.

    Как сообщалось, убийство пожилого участника АТО произошло накануне вечером в центре Киева. Предполагаемый убийца был задержан вскоре после преступления.

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