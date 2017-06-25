Подозреваемого в убийстве ветерана АТО в центре Киева арестовали без права залога

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для Анатолия Чивикова, подозреваемого в убийстве ветерана АТО Сергея Олейника в центре Киева, в виде двух месяцев ареста без права залога, сообщает ТСН.

"Пытался скрыть улики, бежать. Прокуроры просили два месяца без залога. Суд поддержал их просьбу", — прокомментировала вердикт пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.

С убитым в Киеве добровольцем Олейником будут прощаться в воскресенье в Украинском доме, а похоронят на Берковецком кладбище столицы.

Как сообщалось, убийство пожилого участника АТО произошло накануне вечером в центре Киева. Предполагаемый убийца был задержан вскоре после преступления.