В ЛНР заявили об "украинской ДРГ", похищающей и убивающей ополченцев

ДОНБАСС, 27 июн — РИА Новости Украина. Два ополченца самопровозглашенной Луганской народной республики убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе, заявил во вторник на брифинге официальный представитель "народной милиции" ЛНР Андрей Марочко.

"Двадцать четвертого июня украинской диверсионной группой сил специальных операций, проникшей на территорию Луганской народной республики, на Бахмутской трассе было совершено нападение на группу военнослужащих (ЛНР — Ред.) подразделения тыла, осуществлявших доставку личному составу продовольствия", — сказал Марочко.

Он заявил, что в результате нападения два ополченца были убиты. По данным "народной милиции" ЛНР, осмотр тел показал наличие у каждого более десяти ножевых ран.

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"Четверо оставшихся в живых военнослужащих были похищены. По имеющейся у нас информации, сейчас они находятся в застенках СБУ. На них оказывается нечеловеческое психологическое и физическое давление", — утверждает Марочко.

По его словам, якобы предпринимаются попытки заставить ополченцев оговорить себя, сознавшись в том, что они являются российскими военнослужащими. "Их семьи тоже шантажируют. Неустановленные лица звонят родным похищенных солдат по телефону и запугивают, заявляя, что их единственный шанс спасти своих близких – приехать на территорию Украины и публично подтвердить, что захваченные в плен бойцы являются кадровыми военнослужащими российской армии", — сказал Марочко.

Также в непризнанной ЛНР утверждают, что "похищенные военнослужащие являются гражданами ЛНР и призваны на службу военными комиссариатами республики".

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.