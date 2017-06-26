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    В ЛНР призвали к экстренным мерам для разведения сил у Станицы Луганской

    (обновлено: )20210
    В ЛНР сообщили, что ситуация с обстрелами в Луганске значительно хуже, чем на территории самопровозглашенной ДНР. В результате произошедшего накануне обстрела был ранен двенадцатилетний мальчик, пятилетняя девочка получила контузию.
    Ситуация в Станице Луганской
    Татьяна Погукай/Facebook

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего призвал применить экстренные меры для предотвращения срыва разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской в Донбассе.

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    "Здесь действительно надо принимать несколько радикальные меры, иначе, если мы сорвем разведение сил и средств, мы сорвем практически и все последующие действия, направленные на стабилизацию, в том числе и полное и всеобъемлющее прекращение огня", — заявил Дейнего в эфире телеканала "Россия-1".

    Он также сообщил, что в результате произошедшего накануне обстрела нескольких населенных пунктов был ранен двенадцатилетний мальчик, пятилетняя девочка получила контузию.

    По словам Дейнего, ситуация с обстрелами со стороны украинских силовиков в Луганске значительно хуже, чем на территории самопровозглашенной ДНР. "У нас ситуация критически ухудшилась", — сказал полпред ЛНР.

    На заседании контактной группы в Минске в сентябре 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.

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