В ЛНР призвали к экстренным мерам для разведения сил у Станицы Луганской

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Полпред самопровозглашенной ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего призвал применить экстренные меры для предотвращения срыва разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской в Донбассе.

"Здесь действительно надо принимать несколько радикальные меры, иначе, если мы сорвем разведение сил и средств, мы сорвем практически и все последующие действия, направленные на стабилизацию, в том числе и полное и всеобъемлющее прекращение огня", — заявил Дейнего в эфире телеканала "Россия-1".

Он также сообщил, что в результате произошедшего накануне обстрела нескольких населенных пунктов был ранен двенадцатилетний мальчик, пятилетняя девочка получила контузию.

По словам Дейнего, ситуация с обстрелами со стороны украинских силовиков в Луганске значительно хуже, чем на территории самопровозглашенной ДНР. "У нас ситуация критически ухудшилась", — сказал полпред ЛНР.

На заседании контактной группы в Минске в сентябре 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех пилотных районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского и Золотого, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.