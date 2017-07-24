У Порошенко рассказали, на каких языках велись "нормандские переговоры"

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Телефонные переговоры в "нормандском формате" президент Украины Петр Порошенко, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели на английском языке, а президент России Владимир Путин — на русском.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

Розмову в Норманд форматі Президент Порошенко провів англійською мовою, як і Канцлер Німеччини та Президент Франції.Путін говорив російською — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 24 июля 2017 г.

​"Разговор в нормандском формате президент Порошенко провел на английском языке, как и канцлер Германии и президент Франции. Путин говорил по-русски", — написал он.

Лидеры России, Франции, Германии и Украины — Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Петр Порошенко — провели в понедельник телефонный разговор по урегулированию в Донбассе. По данным пресс-службы Кремля, стороны обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом сбоев с реализацией минских соглашений. Опрошенные РИА Новости украинские эксперты полагают, что переговоры оказались провальными, подвижек в урегулировании конфликта в Донбассе ожидать не стоит.