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    У Порошенко рассказали, на каких языках велись "нормандские переговоры"

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (53)

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    Пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко сообщил, что переговоры "нормандской четверки" велись на английском и русском языках.
    Петр Порошенко
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Телефонные переговоры в "нормандском формате" президент Украины Петр Порошенко, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели на английском языке, а президент России Владимир Путин — на русском.

    Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

    ​"Разговор в нормандском формате президент Порошенко провел на английском языке, как и канцлер Германии и президент Франции. Путин говорил по-русски", — написал он.

    Лидеры России, Франции, Германии и Украины — Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Петр Порошенко — провели в понедельник телефонный разговор по урегулированию в Донбассе. По данным пресс-службы Кремля, стороны обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом сбоев с реализацией минских соглашений. Опрошенные РИА Новости украинские эксперты полагают, что переговоры оказались провальными, подвижек в урегулировании конфликта в Донбассе ожидать не стоит.

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