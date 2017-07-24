"Нормандские" переговоры прошли без "прорыва" - экс-глава МИД

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки" по Донбассу прошли без "прорыва", главным позитивом является сам факт его проведения: это позволило прервать затянувшуюся паузу в переговорном процессе, считает экс-глава МИД Украины Константин Грищенко.

Лидеры России, Франции, Германии и Украины — Владимир Путин, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Петр Порошенко — провели в понедельник телефонный разговор по урегулированию в Донбассе. По данным пресс-службы Кремля, стороны обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом сбоев с реализацией минских соглашений. Опрошенные РИА Новости украинские эксперты полагают, что переговоры оказались провальными, подвижек в урегулировании конфликта в Донбассе ожидать не стоит.

"Я думаю, что главное в том, что вообще такая беседа состоялась. Чересчур затянулась пауза. Конечно, после назначения спецпредставителя США по Украине Курта Волкера все процессы начали немного активизироваться. Сказать, что это какой-то прорыв – я не думаю", — сказал Грищенко в понедельник в эфире телеканала "112. Украина".

Он отметил, что теперь важно, каким образом будут организована запланированная на средину августа встреча внештатных советников глав государств "нормандского формата", насколько они будут способны перейти от общих деклараций к работе над дорожной картой по имплементации минских соглашений.

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По мнению Грищенко, в данный момент "открыто окно возможностей" для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования конфликта в Донбассе.