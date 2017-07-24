Децентрализация: украинцы опасаются появления новых "князьков"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Часть украинцев полагают, что реформа децентрализации даст гражданам новые возможности влияния на власть, однако многие опасаются негативных последствий: в частности, предполагают, что в результате появятся местные "князьки"… Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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Опрос проводился с 9 по 13 июня 2017 года на подконтрольных Киеву территориях Украины, всего опрошено 2018 респондентов, ошибка выборки не превышает 2,3%.

Реформа децентрализации предусматривает передачу части средств и полномочий (равно как и социальных обязательств) на места.

Согласно результатам опроса, граждане предвидят как позитивные, так и негативные последствия от децентрализации. Среди позитивных — новые возможности для граждан оказывать влияние на власть (так считают 24% респондентов, год назад таких было 20,6%).

Многие (17,7% опрошенных) предполагают, что улучшится качество услуг для населения (год назад так считали 21% респондентов).

В то же время 15,9% ответили, что "ускорится опустошение сел, селищ и некоторых городов" (в 2016 году — 14,7%).

Еще 28,7% респондентов опасаются, что децентрализация приведет к появлению местных "князьков" (в 2016 году — 26,8%).

При этом лишь 2,1% "безусловно" довольны тем, как они могут влиять на решения, принимаемые местной власть в своем селе или городе, скорее довольны 14,1%; скорее нет — 30,9%, безусловно нет — 31,6% (еще 21,3% затруднились с ответом).

Есть региональные отличия. Так, социологи отмечают, что "самые большие опасения относительно местных "князьков" выявились на Востоке (38%), зато самые большие возможности влиять на власть увидели жители Запада (32%)".

Как и год тому назад, большинство украинцев (63%) преимущественно не в восторге от своих возможностей влиять на решения власти. Меньше всего довольных своими возможностями на Юге (9%), тогда как на Западе таких 20%. При этом только 37% задекларировали свое желание принять участие в управлении своим селом или городом в случае расширения полномочий местной власти (в 2016 году — 32%), 50% ответили, что не готовы к этому (в 2016 году — 47%).

Таким образом, сами граждане не проявляют особой активности в стремлении поучаствовать в управлении своими общинами, отметил политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" Алексей Сидорчук, презентуя результаты исследования на пресс-конференции в Киеве.

Так, по его словам, многие готовы делать это, лишь принимая участие в выборах, "значительно меньшее количество опрошенных говорили о более активных формах участия в управлении".

С этим согласилась принимавшая участие в пресс-конференции директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина. Она отметила, что "люди не видят особенных возможностей влиять на местную власть, хотя предполагалось, что эта реформа (децентрализации — Ред.) сможет дать лучшие возможности для контроля над местной властью и для участия в решении местных проблем".



"Но, с другой стороны, люди и сами не готовы к этому", — подчеркнула социолог, добавив, что она считает "очень шокирующим" результат исследования, показавший, что значительное число граждан готовы принимать участие в управлении своими общинами лишь в качестве избирателей.



"Смотрите: один раз в несколько лет прийти на выборы и проголосовать за своих местных управленцев, которые будут дальше руководить городом или селом…", — сказала Бекешкина. Она отметила, что если на западе Украины готовы участвовать в выборах 54%, то на юге — менее 30%.

Почти никто не готов делать финансовые пожертвования на нужды общины: на Западе таких 4%, на Востоке — 2%, в Центре и на Юге — менее 1%.

"Мы видим, что какой-то особой активности люди не проявляют, и это тоже проблема", - резюмировала социолог.

Отметим, что влиять на решения местной власти некоторые граждане пытаются совсем другими методами. Так, мэр Черкасс сообщил полиции, что нашел в своем почтовом ящике корпус гранаты и записку с угрозами. Думается, если не удастся в кратчайшие сроки установить мир, прекратить гражданскую войну на востоке страны, то такая "активность", такие способы "оказать влияние" будут становиться все более распространенными…

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман назвал реформу децентрализации власти одной из самых успешных реформ в стране и подчеркнул, что теперь в местных бюджетах есть десятки миллиардов гривен, которые нужно направлять на улучшение качества жизни украинцев.

Напомним, в рамках реформы должны быть внесены изменения в Конституцию Украины в части децентрализации. Парламент принял соответствующий законопроект в первом чтении в 2015 году, однако дальше дело не пошло. Позднее спикер Рады Андрей Парубий заявил, что парламентарии пока не готовы рассматривать изменения в Конституцию из-за несогласованности в вопросе касательно особого статуса Донбасса.