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    Аналитика и комментарии

    Децентрализация: украинцы опасаются появления новых "князьков"

    (обновлено: )12101
    Украинцы преимущественно не в восторге от своих возможностей влиять на решения власти. Однако и сами граждане не проявляют особой активности в стремлении поучаствовать в управлении своими общинами, отметили социологи.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Часть украинцев полагают, что реформа децентрализации даст гражданам новые возможности влияния на власть, однако многие опасаются негативных последствий: в частности, предполагают, что в результате появятся местные "князьки"… Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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    Опрос проводился с 9 по 13 июня 2017 года на подконтрольных Киеву территориях Украины, всего опрошено 2018 респондентов, ошибка выборки не превышает 2,3%.

    Реформа децентрализации предусматривает передачу части средств и полномочий (равно как и социальных обязательств) на места.

    Согласно результатам опроса, граждане предвидят как позитивные, так и негативные последствия от децентрализации. Среди позитивных — новые возможности для граждан оказывать влияние на власть (так считают 24% респондентов, год назад таких было 20,6%).

    Флаг Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Децентрализация и жизнь: украинцы не заметили позитива - опрос

    Многие (17,7% опрошенных) предполагают, что улучшится качество услуг для населения (год назад так считали 21% респондентов).
    В то же время 15,9% ответили, что "ускорится опустошение сел, селищ и некоторых городов" (в 2016 году — 14,7%).

    Еще 28,7% респондентов опасаются, что децентрализация приведет к появлению местных "князьков" (в 2016 году — 26,8%).

    При этом лишь 2,1% "безусловно" довольны тем, как они могут влиять на решения, принимаемые местной власть в своем селе или городе, скорее довольны 14,1%; скорее нет — 30,9%, безусловно нет — 31,6% (еще 21,3% затруднились с ответом).

    Есть региональные отличия. Так, социологи отмечают, что "самые большие опасения относительно местных "князьков" выявились на Востоке (38%), зато самые большие возможности влиять на власть увидели жители Запада (32%)".

    Как и год тому назад, большинство украинцев (63%) преимущественно не в восторге от своих возможностей влиять на решения власти. Меньше всего довольных своими возможностями на Юге (9%), тогда как на Западе таких 20%. При этом только 37% задекларировали свое желание принять участие в управлении своим селом или городом в случае расширения полномочий местной власти (в 2016 году — 32%), 50% ответили, что не готовы к этому (в 2016 году — 47%).

    Вид на Харьков. Архивное фото
    aerophoto.com.ua
    Децентрализация по-харьковски: планы – сверху и "новое дворянство"

    Таким образом, сами граждане не проявляют особой активности в стремлении поучаствовать в управлении своими общинами, отметил политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" Алексей Сидорчук, презентуя результаты исследования на пресс-конференции в Киеве.

    Так, по его словам, многие готовы делать это, лишь принимая участие в выборах, "значительно меньшее количество опрошенных говорили о более активных формах участия в управлении".

    С этим согласилась принимавшая участие в пресс-конференции директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина. Она отметила, что "люди не видят особенных возможностей влиять на местную власть, хотя предполагалось, что эта реформа (децентрализации — Ред.) сможет дать лучшие возможности для контроля над местной властью и для участия в решении местных проблем".

    "Но, с другой стороны, люди и сами не готовы к этому", — подчеркнула социолог, добавив, что она считает "очень шокирующим" результат исследования, показавший, что значительное число граждан готовы принимать участие в управлении своими общинами лишь в качестве избирателей.

    "Смотрите: один раз в несколько лет прийти на выборы и проголосовать за своих местных управленцев, которые будут дальше руководить городом или селом…", — сказала Бекешкина. Она отметила, что если на западе Украины готовы участвовать в выборах 54%, то на юге — менее 30%.

    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото
    Я искупаю вас в популизме. Гройсман, децентрализация и социалка

    Почти никто не готов делать финансовые пожертвования на нужды общины: на Западе таких 4%, на Востоке — 2%, в Центре и на Юге — менее 1%.
    "Мы видим, что какой-то особой активности люди не проявляют, и это тоже проблема", - резюмировала социолог.

    Отметим, что влиять на решения местной власти некоторые граждане пытаются совсем другими методами. Так, мэр Черкасс сообщил полиции, что нашел в своем почтовом ящике корпус гранаты и записку с угрозами. Думается, если не удастся в кратчайшие сроки установить мир, прекратить гражданскую войну на востоке страны, то такая "активность", такие способы "оказать влияние" будут становиться все более распространенными…

    Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман назвал реформу децентрализации власти одной из самых успешных реформ в стране и подчеркнул, что теперь в местных бюджетах есть десятки миллиардов гривен, которые нужно направлять на улучшение качества жизни украинцев.

    Напомним, в рамках реформы должны быть внесены изменения в Конституцию Украины в части децентрализации. Парламент принял соответствующий законопроект в первом чтении в 2015 году, однако дальше дело не пошло. Позднее спикер Рады Андрей Парубий заявил, что парламентарии пока не готовы рассматривать изменения в Конституцию из-за несогласованности в вопросе касательно особого статуса Донбасса.

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