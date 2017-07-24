Киев настаивает на немедленном освобождении всех пленных - Порошенко

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Киев настаивает на немедленном освобождении всех пленных в Донбассе, а также осужденных в РФ украинцев, заявил президент Украины Петр Порошенко в понедельник в ходе телефонного разговора лидеров "нормандской четверки".

"Украина настаивает на немедленном освобождении всех заложников, в том числе тех, кто незаконно удерживается на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко", — говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Украинский режиссер Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.