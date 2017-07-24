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    Политика

    Киев настаивает на немедленном освобождении всех пленных - Порошенко

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (48)

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    Украина настаивает на немедленном освобождении "всех заложников, в том числе тех, кто незаконно удерживается на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко", говорится в сообщении пресс-службы Петра Порошенко.
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Киев настаивает на немедленном освобождении всех пленных в Донбассе, а также осужденных в РФ украинцев, заявил президент Украины Петр Порошенко в понедельник в ходе телефонного разговора лидеров "нормандской четверки".

    Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра Развитие Украины Александра Решмедилова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Решмедилова: хорошее время для встречи в "нормандском формате"

    "Украина настаивает на немедленном освобождении всех заложников, в том числе тех, кто незаконно удерживается на территории России, в частности Олега Сенцова и Романа Сущенко", — говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

    Украинский режиссер Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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