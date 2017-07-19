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    Грызлов заявил о предпосылках для обмена пленными в Донбассе

    (обновлено: )107
    По словам полпреда РФ в Контактной группе по Донбассу, "финальная стадия обмена затянулась, но есть все предпосылки к тому, что обмен всех на всех произойдет".
    Борис Грызлов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 июл – РИА Новости Украина. Полпред РФ в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что финальная стадия "обмена всех на всех" между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками затянулась, но есть все предпосылки, что обмен произойдет, сообщает РИА Новости.

    Флаг Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Я бы не употреблял слово "пленные". Среди удерживаемых лиц много совершенно гражданских людей, не державших в руках оружия. Да, можно констатировать, что финальная стадия обмена затянулась, но есть все предпосылки к тому, что обмен всех на всех произойдет", — сказал Грызлов агентству, отвечая на вопрос, когда состоится "большой" обмен пленными.

    Ранее представители Киева, ДНР и ЛНР начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего заявил, что гуманитарная подгруппа начала подготовку списков на обмен пленными в Донбассе по "формуле всех на всех", но "возникло непреодолимое препятствие": киевская сторона полностью игнорирует значительную часть запросов ЛНР по тем лицам, которые ожидается обменять со стороны республики.

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