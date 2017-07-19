Семенченко об "обмене" Медведчука на пленных

Экс-глава Администрации президента Украины Виктор Медведчук стоит как минимум двадцати из тех людей, которые сейчас находятся в застенках ФСБ РФ, заявил народный депутат ("Самопомич"), экс-командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

"Кучма является представителем Порошенко на переговорах в Минске. Медведчук также является представителем Порошенко на переговорах в Минске. Медведчуку отдали на откуп большое количество бизнеса в Украине. Медведчук курирует вопросы обмена пленными и, по моему мнению, этот человек работает против Украины", — заявил Семенченко в эфире телеканала ZIK.

Нардеп уверен, что "было бы неплохо, и это было бы сделано, если бы было известно место нахождения господина Медведчука, обменять его на украинских заложников, находящихся во вражеском плену".

"Я думаю, кум Путина стоит как минимум двадцати из тех людей, которые боролись за Украину и сейчас находятся в застенках ФСБ РФ", — заявил Семенченко.

Он добавил, что "привлечение к ответственности людей, вроде Медведчука, обязательно произойдет".

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.