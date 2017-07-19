Названа дата видеоконференции по обмену пленными в Донбассе

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Участники гуманитарной подгруппы Контактной группы по Донбассу планируют обсудить в ходе видеоконференции 31 июля вопрос обмена пленными, сообщила РИА Новости представитель самопровозглашенной ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам на переговорах в Минске Ольга Кобцева.

"На заседании группы по гуманитарным вопросам достигнута договоренность о проведении 31 июля видеоконференции, в ходе которой планируется обсудить вопрос обмена удерживаемых лиц", — заявила Кобцева.

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Ранее заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что ополченцы подтвердили удерживание в Донбассе в плену 71 украинца.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.