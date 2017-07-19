В списках пленных будут только причастные к конфликту в Донбассе

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны достигли договоренности не вносить в список обмена лиц, которые не причастны к конфликту на востоке Украины.

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Об этом в Facebook написала пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В гуманитарной подгруппе с участием уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской идет работа по согласованию списков людей, которые должны быть освобождены. Украинская сторона предоставила информацию о лицах, причастных к уголовным преступлениям и не имеющих отношения к конфликту. Есть договоренность о том, что этих людей не будет в списках, запрашиваемых ОРДЛО", — сообщила она.

Скриншот с Facebook

Ранее заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что ополченцы подтвердили удерживание на Донбассе в плену 71 украинца.