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    В списках пленных будут только причастные к конфликту в Донбассе

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    Как заявила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, украинская сторона предоставила информацию о лицах, причастных к уголовным преступлениям и не имеющих отношения к конфликту.
    Конференц-зал Premier в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны достигли договоренности не вносить в список обмена лиц, которые не причастны к конфликту на востоке Украины.

    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by
    Переговоры контактной группы в Минске на фоне обстрелов

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    Об этом в Facebook написала пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

    "В гуманитарной подгруппе с участием уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской идет работа по согласованию списков людей, которые должны быть освобождены. Украинская сторона предоставила информацию о лицах, причастных к уголовным преступлениям и не имеющих отношения к конфликту. Есть договоренность о том, что этих людей не будет в списках, запрашиваемых ОРДЛО", — сообщила она.

    Скриншот с Facebook

    Ранее заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что ополченцы подтвердили удерживание на Донбассе в плену 71 украинца.

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