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    Геращенко: ополченцы подтвердили, что у них в плену - 71 украинец

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    Согласно информации, в Минске украинскую сторону в гуманитарной подгруппе представляли уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская и руководитель Центра СБУ по освобождению заложников Юрий Кочанов.
    Ирина Геращенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявляет, что ополченцы подтвердили удерживание на Донбассе в плену 71 украинца. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

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    По ее словам, сегодня в Минске украинскую сторону в гуманитарной подгруппе представляли уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская и руководитель Центра СБУ по освобождению заложников Юрий Кочанов.

    "Важно — ОРДЛО подтвердили удерживание 71 украинца, 56 — в ОРДО, в том числе и всех наших военных в Макеевской колонии, в ОРЛО — 14. При этом ОРДЛО заявили, что проверяют информацию об удерживании еще 6 украинцев — в том числе и журналиста Станислава Асеева, и украинки (она имеет недостатки слуха) Людмилы Сурженко, которая пропала на КПВВ Станица Луганская", — написала Геращенко.

    Ранее полпред РФ в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что финальная стадия "обмена всех на всех" между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками затянулась, но есть все предпосылки, что обмен произойдет.

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