Минэнерго: турецкие компании подтвердили поставки угля из Донбасса

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Украинский уголь, добытый на шахтах в зоне АТО, может поставляться в Турцию, а в зоне риска находятся еще восемь стран. Об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик после заседания правительства в среду.

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"Министерство обратилось в 8 посольств стран, где потенциально мог бы реализовываться уголь из зоны АТО. Сейчас самой проблематичной точкой является Турция. Мы дополнительно работаем с нашим посольством в Турции и компаниями, которые подтвердили наличие этого угля. Будем реализовывать все через юридические формы, чтобы этого не происходило", — сказал Насалик.

По словам министра, холдинг ДТЭК и Минэнергоугля проводят активную работу по прекращению незаконного экспорта украинского угля, передает УНИАН.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры о поставках угля антрацитовой группы с крупнейшей угледобывающей компанией США — Xcoal Energy & Resources.