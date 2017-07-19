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    Минэнерго: турецкие компании подтвердили поставки угля из Донбасса

    (обновлено: )60335
    Как заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, холдинг ДТЭК и Минэнергоугля проводят активную работу по прекращению незаконного экспорта украинского угля.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Украинский уголь, добытый на шахтах в зоне АТО, может поставляться в Турцию, а в зоне риска находятся еще восемь стран. Об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик после заседания правительства в среду.

    Уголь
    Flickr.com/oatsy40/
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    "Министерство обратилось в 8 посольств стран, где потенциально мог бы реализовываться уголь из зоны АТО. Сейчас самой проблематичной точкой является Турция. Мы дополнительно работаем с нашим посольством в Турции и компаниями, которые подтвердили наличие этого угля. Будем реализовывать все через юридические формы, чтобы этого не происходило", — сказал Насалик.

    По словам министра, холдинг ДТЭК и Минэнергоугля проводят активную работу по прекращению незаконного экспорта украинского угля, передает УНИАН.

    Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры о поставках угля антрацитовой группы с крупнейшей угледобывающей компанией США — Xcoal Energy & Resources.

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