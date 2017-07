Об этом говорят в мире: новый посол США в РФ, страшная находка в Альпах

РИА Новости Украина

Часовая беседа Трампа и Путина

Внимание многих зарубежных изданий привлекла новость о беседе президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на обеде лидеров стран G20. Об этом пишут такие издания, как Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, Hill, Politico, New Yorker, Independent, Guardian, Mirror, Huffington Post и многие другие.

РИА Новости | Перейти в фотобанк 7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге

Как сообщает газета Hill со ссылкой на представителя Белого дома, беседа президентов США и России во время трапезы длилась около часа. "На этой встрече Трамп говорил с российским лидером около часа в присутствии только переводчика российского президента", — пишет американское издание. "Мы понятия не имеем, что обсуждалось, но мы знаем, что это была длительная встреча и это была частная встреча, где только у Путина был кто-то, кто подтвердит, что обсуждалось", — приводит газета заявление лидера демократов в комитете по разведке палаты представителей конгресса США Адама Шиффа.

Как отмечает газета Independent, ранее Белый дом не раскрывал информацию об этой встрече. Как отмечает Washington Post, позднее Белый дом заявил, что второй встречи Трампа с Путиным не было, имела место лишь короткая беседа в конце обеда. Газета Guardian обращает внимание на то, что чиновник Белого дома сообщил о встрече лишь после того, как о ней публично заявил основатель и президент американской исследовательской и консалтинговой компании Eurasia Group Ян Бреммер. По его словам, беседа была очень дружелюбной. "Лживые новости о секретной встрече с Путиным на G20 — это болезнь. Ангела Меркель пригласила всех лидеров. Пресса это знала… Даже ужин лидеров стран G20 они делают зловещим", — так Трамп в своем Twitter прокомментировал появившуюся в СМИ информацию.

Хантсман — посол США в РФ

Трамп выдвинул экс-губернатора Юты Джона Хантсмана на пост посла США в России. Об этом пишут многие мировые СМИ, среди них Washington Times, Washington Post, Hill, Politico, New York Daily News, Washington Examiner, Daily Caller, Financial Times, Daily Mail и другие.

"У губернатора Джона Хантсмана была выдающаяся карьера в качестве политика, дипломата и бизнесмена", — приводит газета Politico отрывок из пресс-релиза Белого дома. Там также сообщается, что он был послом США в Китае и Сингапуре. Газета также отмечает, что во время праймериз в США Хантсман резко критиковал Трампа за его высказывания о женщинах. Как отмечает газета Hill, назначение Хантсмана на дипломатическую должность было возможностью, обсуждаемой в течение почти всего времени президентства Трампа. Кроме того, ходили слухи, что Хантсман мог занять пост госсекретаря США. По данным газеты Washington Examiner, Хантсман работал в администрации пяти президентов США, а также был кандидатом на пост президента в 2012 году. Газета Daily Mail обращает внимание на время, когда было объявлено о выдвижении кандидатуры Хантсмана – во время нескольких расследований предполагаемого вмешательства РФ в выборы в США, а также возможного сговора участников штаба Трампа с Москвой. Утвердить Хантсмана в должности теперь должен сенат США.

Джейн Остин на банкноте в 10 фунтов

Банк Англии в 200-летнюю годовщину со дня смерти писательницы Джейн Остин представил новую банкноту достоинством в 10 фунтов стерлингов с портретом знаменитой романистки, об этом пишут такие газеты, как Telegraph, Guardian, Financial Times, Mirror, Huffington Post, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times.

Торжественное мероприятие прошло во вторник в кафедральном соборе Винчестера, где в 1817 году была похоронена писательница. Остин станет единственной женщиной, помимо королевы Елизаветы Второй, чей портрет будет украшать британские деньги. На банкноте также будет цитата из романа "Гордость и предубеждение". Британские СМИ особое внимание уделили выбору цитаты, назвав его "странным". Как пишет Guardian, на банкноте можно увидеть следующие слова одной из героинь романа Кэролайн Бингли: "I declare after all there is no enjoyment like reading!" ("Говоря откровенно, я не знаю удовольствий, подобных чтению").

Издание отмечает, что, на первый взгляд, выбор цитаты является хорошим, если бы не тот факт, что Бингли – одна из самых "лицемерных" героинь Остин, которая вообще не интересовалась книгами. Telegraph, в свою очередь, заострила внимание на изображении писательницы. Издание отмечает, что портрет Остин вызвал возмущение из-за того, что для переноса на банкноту портрет отретушировали, сделав привлекательнее. Поклонникам знаменитой романистки придется подождать, прежде чем они смогут начать использовать новые купюры, выпуск которых назначен на 14 сентября, пишет Guardian. "Остин – первая писательница, появившаяся на британской банкноте. Но она стала третьей среди писателей, которые появлялись на 10-фунтовой купюре, присоединившись к Чарльзу Диккенсу и Чарльзу Дарвину", — пишет Los Angeles Times.

Находка в швейцарских Альпах

Многие мировые СМИ, в числе которых USA Today, New York Times, Washington Post, Independent, пишут о неожиданной находке в тающем швейцарском леднике. Канал JTBC- News на Youtube В Южной Корее альпинистка забралась без спецснаряжения на самое высокое здание

Как сообщила полиция, на прошлой неделе один из рабочих обнаружил два тела на леднике Цанфлерон недалеко от подъемника горнолыжного курорта Ле-Дьяблере на высоте более 2,5 тысяч метров. Сообщается, что погибшие имели при себе документы. Оказалось, что тела принадлежат пропавшей 75 лет назад супружеской паре. В августе 1942 года Марселен и Франсин Дюмулен, жители деревни Шандолен в кантоне Вале, отправились доить коров и не вернулись, пишет USA Today. "Мумифицированные тела принадлежат мужчине и женщине, одежда которых относится к довоенному периоду", — приводит издание слова директора горной станции Glacier 3000 Бернхарда Тшаннена.

Как пишет газета Independent, у Марселена и Франсин Дюмулен было семеро детей, которые после их исчезновения были разделены и отданы на воспитание в другие семьи. Младшая дочь супружеской пары 79-летняя Марселен Удри-Дюмулен сообщила, что на протяжении всего времени после пропажи родителей их дети продолжали поиски. Теперь для подтверждения личности погибших родственникам предстоит пройти ДНК-тест.