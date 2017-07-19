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    В мире

    Трамп обрушился с критикой на СМИ из-за новостей о встрече с Путиным

    Тема:

    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа (89)

    (обновлено: )20401
    Комментируя соответствующие сообщения в СМИ, Дональд Трамп заявил, что "лживые новости о секретной встрече Путиным на G20 - это болезнь".
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в очередной раз возмутился работой американских СМИ, на этот раз из-за подхода к освещению информации о его встречи с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге.

    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung/Handout via REUTERS
    Встреча Путина и Трампа. Диалог начался - дипломат

    Ряд американских СМИ сообщили, что встреча двух лидеров во время обеда на саммита G20, о которой ранее говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, длилась около часа. При этом многие СМИ акцентировали внимание на том, что ранее в Белом доме не сообщали о такой встрече.

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    "Лживые новости о секретной встрече Путиным на G20 — это болезнь. (Канцлер Германии) Ангела Меркель пригласила всех лидеров. Пресса это знала… Даже ужин лидеров стран G20 они делают зловещим", — написал Трамп в Twitter.

    Трамп регулярно обрушивается в Twitter на критически настроенные к нему издания, а в начале июля опубликовал смонтированное видео, где "избивает" человека, вместо головы у которого большой логотип телеканала CNN.

    Путин и Трамп впервые лично пообщались на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге в пятницу, 7 июля.

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